Régimen cubano fabrica repelentes naturales después de que las arbovirosis se convirtieran en crisis sanitaria

Después de meses en que las tiendas de La Habana ofrecían productos en dólares para protegerse de los mosquitos y mientras las epidemias se propagaban por todo el país, el régimen cubano comenzó a fabricar –de forma bastante tardía– repelentes naturales en la provincia de Granma, cuando la expansión de las arbovirosis ya ha derivado en una crisis sanitaria nacional.

La empresa Laboratorio Farmacéutico Medilip, en colaboración con la Empresa de Farmacia y Ópticas de Granma, inició la producción de un repelente natural destinado a “proteger a la población y apoyar las acciones de control vectorial”, según informó el canal estatal CNC TV Granma, en su perfil de Facebook.

Captura Facebook / CNC TV Granma

El producto, de composición “100% natural”, contiene tintura de Neem y de Caña Santa, y está formulado para aplicarse directamente sobre la piel.

No obstante, las autoridades aclararon que no se recomienda su uso en niños menores de tres años.

Aunque la nota no refiere el precio del producto, en las imágenes compartidas se observan dos tamaños de envase, y uno de ellos con el precio de 40 pesos y el otro en 200 pesos.

Amén de que la iniciativa se presenta como una medida preventiva –y realmente es oportuna, en especial para los bolsillos estrechos–, llega en medio de una de las peores crisis epidemiológicas que ha enfrentado Cuba en las últimas décadas, con la circulación simultánea de virus como el dengue, chikungunya y oropouche.

El anuncio llega, además, apenas unas horas después de que el propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconociera la magnitud del brote, que ha afectado a un 30 por ciento de la población cubana, mientras los hospitales enfrentan una sobrecarga y escasez de medicamentos.

Especialistas y ciudadanos cubanos, dentro y fuera de la isla, han criticado la tardanza del gobierno en adoptar medidas efectivas, después de meses de reportes sobre el incremento de casos y la proliferación de mosquitos en comunidades donde la fumigación ha sido insuficiente o inexistente.

El lanzamiento de este repelente se produce, además, sin información transparente sobre su disponibilidad o si la iniciativa se replicará en otras provincias, lo que refuerza la percepción de que es insuficiente la respuesta sanitaria del régimen.