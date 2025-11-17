Llega a La Habana cargamento de alimentos donados por China para damnificados de huracán Melissa

Un cargamento de ayuda humanitaria de emergencia enviado por el Gobierno de China llegó este fin de semana a La Habana para asistir a los afectados por el huracán Melissa en las provincias orientales de Cuba, informaron medios estatales.

El envío, transportado en un avión de Air China, es el primero de seis vuelos programados dentro de un nuevo lote de donaciones que incluye alimentos y materiales básicos destinados a las zonas más afectadas por el meteoro.

En la ceremonia de recepción, realizada en el Aeropuerto Internacional José Martí, participaron las viceministras Aracelys Cardoso Hernández, de Comercio Interior, y Débora Rivas Saavedra, de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, junto al embajador de la República Popular China en Cuba, Hua Xin.

Durante el acto, Hua Xin destacó que la rápida materialización de esta ayuda humanitaria de emergencia constituye una clara muestra de la amistad y la fraternidad entre ambos pueblos, según reportó Cubadebate.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el diplomático y difundidos por canales oficialistas, la ayuda incluye 3.200 cajas de galletas (16 toneladas), 4.500 cajas de fideos instantáneos (13 toneladas), 3.000 equipos portátiles de iluminación solar, 8.000 colchones y 1.000 toneladas de bobinas de acero galvanizado destinadas a la reparación de techos.

El embajador explicó que otros cinco vuelos transportarán más alimentos hasta completar las 30 toneladas previstas, mientras que próximos envíos marítimos llegarán al puerto de Santiago de Cuba con sistemas fotovoltaicos, linternas y otros insumos de recuperación.

La viceministra Cardoso Hernández agradeció el gesto en nombre del Gobierno y pueblo de Cuba, y aseguró que los recursos “llegarán a su destino lo antes posible”. Añadió que los insumos donados, consistentes en alimentos, kits de iluminación portátiles, colchones y bobinas de acero galvanizado, contribuirán a brindar bienestar y confort a los damnificados, así como a reforzar las labores de recuperación en el país.

El propio embajador Hua Xin compartió imágenes del arribo del vuelo en la red social X (antes Twitter), donde escribió que el primer envío aéreo de alimentos brindado por el Gobierno chino como ayuda humanitaria de emergencia a Cuba había llegado a La Habana.

El pasado 31 de octubre, China envió a Cuba mil kits familiares de emergencia destinados a los damnificados del huracán Melissa. Ese primer donativo, gestionado por la Cruz Roja China, contenía artículos básicos de higiene, abrigo y utensilios de primera necesidad, distribuidos en coordinación con la Cruz Roja Cubana y autoridades locales.

Hasta la fecha, 27 países y organismos internacionales —entre ellos Naciones Unidas, Venezuela, Japón, España, México y Suiza— han enviado ayuda humanitaria a la isla, según datos citados por EFE. La ONU activó un plan de acción para recaudar 74,2 millones de dólares, con el objetivo de asistir a un millón de personas y recuperar servicios esenciales en las zonas más afectadas.

Sin embargo, en ocasiones anteriores, las autoridades cubanas han sido cuestionadas por la falta de transparencia en la distribución de donaciones internacionales, lo que genera preocupación entre los damnificados que aún esperan apoyo tras el paso del huracán.