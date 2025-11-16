Más de 180 mil guantanameros afectados por fallas en el bombeo y problemas con la calidad del agua

El embalse La Yaya alcanzó su máxima capacidad de 160 millones de metros cúbicos tras el paso de Melissa

Vídeos relacionados:

El paso del huracán Melissa dejó a la provincia de Guantánamo con reservas de agua casi al tope, pero con un sistema de abasto frágil que no logra restablecer el suministro a miles de habitantes afectados por interrupciones eléctricas y alta turbidez en los ríos.

El meteoro provocó un escenario paradójico en el territorio, pues si bien los embalses rebasan el 95 % de llenado, más de 180,000 habitantes sufren afectaciones por fallas en el bombeo, interrupciones eléctricas y problemas de calidad del agua, según Lexis Suárez Ramírez, director provincial de Acueducto y Alcantarillado.

De acuerdo con el funcionario, el impacto de Melissa resultó “beneficioso” sobre los embalses de los 10 municipios. Así por ejemplo, La Yaya alcanzó su máxima capacidad de 160 millones de metros cúbicos y la presa Faustino Pérez llegó al 98 %.

Sin embargo, los municipios de El Salvador, Niceto Pérez y Manuel Tames fueron los más golpeados en el suministro, al depender casi totalmente de sistemas de bombeo que quedaron paralizados por la falta de electricidad, contrastó el periódico oficial Venceremos.

De los 176 sistemas de abasto del territorio, 88 funcionan por gravedad y 88 por bombeo eléctrico.

Entre estos últimos, 15 estaciones siguen inoperantes, lo que mantiene sin servicio directo a más de 15,000 habitantes.

Lo más leído hoy:

Más de 101 comunidades reciben agua exclusivamente mediante pipas, con ciclos de entre 15 y 20 días, mientras se recupera el sistema eléctrico.

La elevada turbiedad de los ríos impide bombear agua que no cumpla parámetros de calidad, aunque autoridades aseguran contar con reservas suficientes de cloro gas e hipoclorito para asegurar la potabilización cuando el servicio se restablezca.

La parte sur de la ciudad de Guantánamo, con unos 60,000 habitantes, sufre las mayores demoras.

La estación de bombeo Guanta ha enfrentado averías eléctricas y obstrucciones por arrastre de vegetación.

Aunque fue restablecida el martes, los paros recurrentes han extendido los ciclos de distribución, obligando a suplir con pipas un servicio que las autoridades reconocen insuficiente, reconoció el medio de prensa

Según Suárez, 151 sistemas de abasto ya se encuentran recuperados, mientras persisten dificultades tecnológicas en Maisí, Yateritas y Manuel Tames.

Aseguró que el sistema debe volver a la normalidad en los próximos días, una vez se incorporen las 15 estaciones aún pendientes de energía eléctrica.

Las intensas lluvias que azotaron durante la madrugada de este sábado a la ciudad de Baracoa, en Guantánamo, provocaron una nueva crecida del río Miel que dejó bajo el agua varias zonas bajas de la localidad y reavivó el temor de los vecinos a otro desastre como los ocurridos en años anteriores.

En agosto trascendió que la población del municipio cabecera de Sancti Spíritus recibía agua turbia, con mal olor y presencia de insectos, una situación que las autoridades reconocieron y atribuyeron a la sequía y a problemas en las fuentes de abasto.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santiago de Cuba alertó a inicios de marzo que el agua potable estaba llegando a los hogares con "con altos niveles de turbiedad", debido a mantenimientos en la válvula de una red conductora que abastece a 12 circuitos, con afectaciones a más de 50,000 personas.

Asimismo, personal sanitario informó que monitoreaba la calidad del agua de la fuente de abasto de Bello, una de las principales suministradoras del líquido a la ciudad de Matanzas, luego de la alerta por contaminación fecal relacionada presuntamente con el vertimiento de cachaza en el central Boris Luis Santa Coloma, de Madruga, en la vecina provincia de Mayabeque.