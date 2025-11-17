“Está bueno ya de engañar al pueblo cubano”: Economista responde a la ofensiva del régimen contra El Toque

Vídeos relacionados:

En medio de la feroz campaña de descrédito que el régimen cubano lanzó esta semana contra el medio independiente El Toque, el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo respondió con un mensaje demoledor en Facebook, donde pidió “dejar de engañar al pueblo” y responsabilizó directamente al poder político por el colapso económico que vive el país.

La ofensiva arrancó tras los reportajes de Razones de Cuba y del vocero oficialista Humberto López, quien acusó al medio de “terrorismo financiero”, “tráfico de divisas”, “evasión fiscal” y de supuestamente manipular la tasa informal del dólar para “deprimir los ingresos de la población”.

Una narrativa replicada por ministros, el Banco Central, el canciller Bruno Rodríguez e incluso el presidente Miguel Díaz-Canel, sin presentar pruebas verificables.

Pero para De Miranda, esa estrategia no es más que otra maniobra para desviar responsabilidades.

Captura de Facebook/Mauricio de Miranda Parrondo

En su extenso post, el economista desmontó la tesis oficial de que El Toque provoca la devaluación del peso cubano, señalando que “ninguna publicación puede desestabilizar una economía y mucho menos empobrecer a un país. No se crean cuentos de camino”.

Lo más leído hoy:

Según De Miranda, la pobreza que asfixia a los cubanos tiene causas mucho más profundas y prolongadas como son las décadas de políticas económicas fallidas, voluntarismo político, destrucción productiva y la incapacidad crónica de quienes controlan el poder.

A ello sumó el efecto de las sanciones estadounidenses, que reconoce como reales, pero de las que, afirma, el régimen se escuda para no asumir la responsabilidad de resolver los problemas internos.

“Está bueno ya de buscar chivos expiatorios”

El economista dedicó buena parte de su mensaje a una serie de preguntas que apuntan directamente a la cúpula gobernante: ¿quién estatizó todo sin tener capacidad productiva?, ¿quién desmontó los frutales y destruyó la masa ganadera?, ¿quién decidió cerrar centrales azucareros?, ¿quién dolarizó el consumo sin dolarizar los ingresos?, ¿quién mantiene un conglomerado militar y financiero fuera del control ciudadano?

Captura de Facebook/Mauricio de Miranda Parrondo

Su respuesta es implícita pero inequívoca: no fueron las plataformas digitales ni los economistas independientes. Fue el propio Estado cubano.

“Está bueno ya de engañar al pueblo cubano. Está bueno ya de buscar ‘chivos expiatorios’ para ocultar la negligencia, la incapacidad y la impericia de una burocracia que solo se preocupa por su sobrevivencia”.

Uno de los momentos más contundentes de su mensaje fue dirigido al Banco Central de Cuba, cuya dirección se sumó a las acusaciones contra El Toque, indicándoles que “¿El Banco Central es la autoridad monetaria? Muy bien, cumplan con su función. No deberían emitir dinero sin respaldo ante los requerimientos del gobierno”.

El economista señaló que la única manera de evitar la dependencia del mercado informal, que el gobierno intenta atribuir a El Toque, es crear un mercado cambiario formal, legal y transparente, no manipulado por burócratas “incompetentes”.

“El país necesita soluciones, no lamentos”

En un tono inusualmente emotivo, De Miranda reconoció que escribía desde la indignación: “Uno se puede salir de la ropa… Habana Vieja con La Lenin puede ser una mezcla muy fuerte”, dijo en referencia a su propia formación.

Y cerró con una advertencia directa a quienes controlan el poder:

“El país necesita soluciones, no lamentos, no culpar a otros… Y si ustedes no son capaces, váyanse. Permitan que la sociedad se autogestione antes de que sea demasiado tarde”.

Captura de Facebook/Mauricio de Miranda Parrondo

Una campaña en medio del colapso

Las acusaciones contra El Toque llegan en un momento crítico, donde a la inflación disparada, apagones, escasez y un peso nacional desplomado se le ha sumado el paso devastador del huracán Melissa por el oriente del país.

Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad por la crisis, el régimen ha buscado focalizar la indignación en un medio que simplemente publica la tasa del mercado informal, usada diariamente por millones de cubanos para orientarse en la ausencia de una referencia oficial confiable.

La respuesta de De Miranda, ampliamente compartida en redes sociales, expone un sentimiento que se ha vuelto común entre los cubanos dentro y fuera de la isla, en el que ya nadie cree en los culpables importados, en las conspiraciones sin pruebas ni en la propaganda que intenta tapar décadas de errores económicos.