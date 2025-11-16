"La desgracia fue aceptada por el pueblo": Otaola rechaza intervención humanitaria y responsabiliza a los cubanos

Vídeos relacionados:

El presentador e influencer cubano Alexander Otaola volvió a colocarse en el centro de la polémica tras rechazar las peticiones de intervención humanitaria en Cuba y asegurar que la “desgracia cubana” ha sido “aceptada por el pueblo”, lo que desató una nueva ola de críticas en redes sociales.

En un comentario difundido en plataformas digitales, Otaola pidió de forma tajante que dejaran de reclamar una acción externa sobre la isla.

“Dejen de pedir intervención a Cuba. La desgracia cubana fue aceptada por el pueblo que hoy muere abandonado. Nadie va ir a resolver el problema. Con la misma fuerza que dieron actos de repudio, ayer, tienen que sacudirse la dictadura de encima, hoy”, afirmó, responsabilizando directamente a la población de la situación que vive el país.

Sus palabras provocaron reacciones inmediatas. En la sección de comentarios, una usuaria le respondió que sí es necesaria una intervención humanitaria, enfatizando que “no todos son carneros de ese régimen” y que en Cuba “la familia sufre y los muertos no cesan, no hay medicamentos y si los hay están en el mercado negro”.

La internauta defendió el derecho de las familias a ayudar a sus seres queridos o viajar si lo consideran necesario, y recordó que “desde el 59 ha existido la desgracia en Cuba y la han aceptado, pero no por eso las familias no van a dejar de ayudar a los suyos”.

El nuevo estallido de críticas se suma a la controversia anterior generada por Otaola al cuestionar las donaciones de comida enviadas desde Florida para los damnificados del huracán Melissa.

En una de sus transmisiones, se refirió con tono burlón al esfuerzo de la comunidad emigrada que organiza colectas de alimentos y artículos básicos para los afectados en la isla.

“Tú me dices, coño, le estás repartiendo ropa a la gente que no tiene nada, que perdió todo, lo van a necesitar… pero un pomito de aceite… es un tema estomacal, todo es un ‘tambucherismo’”, dijo el influencer, minimizando el impacto de esos envíos.

Otaola fue más lejos al comparar el escenario de ayuda con una especie de “feria agropecuaria” y restarle importancia al alcance real de las donaciones.

“No es nada organizado ni a gran escala, sino tres comemierdas, cuatro cositas, dos camionetas y ya. No es que movilizaron a nadie, sino entre ellos mismos”, afirmó, en referencia a quienes recogen y distribuyen la ayuda.

La frase que más indignación generó fue otra declaración cargada de desprecio hacia la situación de la población cubana: “¡Ay qué cosa tan grande, qué pueblo, qué pueblo tan hambriento por tu madre! Ay, todo, todo, todo tiene que ver con el fuck… estómago, todo, todo, todo, todo!”.

Ante la avalancha de críticas, Otaola insistió en que enviar comida no es una solución digna y remató con una idea que repitió luego en redes sociales: “Miseria no quita miseria. Limosna no es ayuda”.

El fragmento de su programa fue compartido en Instagram por el influencer “Un Martí To’ Durako”, quien lo confrontó públicamente: “Señora, no solo se les ha dado ropa, también zapatos, comida porque tienen que comer, y ya que lo perdieron todo y aunque no sea mucho es algo... mientras, ¿tú qué has hecho además de pedir donaciones para tu organización y tickets de entrada para tu party de Halloween? Oh, verdad, es que tú vas a tomar la isla vestida de amapola”.

El mensaje desencadenó cientos de comentarios de cubanos dentro y fuera del país que cuestionaron la postura de Otaola.

Las reacciones se centraron en su falta de empatía, el tono altanero y el desprecio con el que se refirió tanto a los damnificados por Melissa como a quienes canalizan ayuda desde el exterior.

Para muchos usuarios, la combinación de sus ataques a las donaciones con la afirmación de que “el pueblo aceptó su miseria” refuerza la imagen de un discurso que culpa a las víctimas y deslegitima tanto los pedidos de ayuda como los esfuerzos solidarios, alimentando una controversia que, lejos de apagarse, continúa creciendo en el espacio público digital cubano.