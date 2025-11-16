Cáritas Santiago de Cuba mantiene comedores solidarios para más de 3 mil personas tras el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
La organización católica Cáritas en Santiago de Cuba continúa brindando apoyo alimentario a miles de familias afectadas por el huracán Melissa, mediante comedores solidarios y la distribución de ayuda humanitaria en toda la diócesis oriental.
Según informó este domingo Ana María Piñol Navarrete, directora de Cáritas Santiago de Cuba, más de 3,000 personas reciben alimentos diarios a través de comedores emergentes creados después del paso del ciclón, que dejó severas afectaciones en viviendas e infraestructuras del oriente cubano.
Las acciones forman parte del plan de respuesta humanitaria que coordina la Iglesia junto a organizaciones internacionales.
Entre el 5 y el 16 de noviembre, Cáritas concluyó la entrega de 2,464 módulos de alimentos y 350 ollas “reina” donadas por World Central Kitchen (WCK), además de la confección y distribución de otros 1,400 módulos a familias damnificadas en diferentes parroquias.
“Esta ayuda ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de voluntarios, muchos de ellos también afectados, que siguen sirviendo con esperanza”, señaló Piñol.
Lo más leído hoy:
El informe destaca además la llegada de más de 20 toneladas de alimentos desde Miami, así como nuevos cargamentos procedentes de Villa Clara, La Habana, Matanzas y Panamá.
Este último incluyó 1,625 carpas donadas por Catholic Relief Services (CRS), destinadas a las familias que perdieron sus viviendas.
Los donativos se reparten entre las diócesis de Santiago de Cuba, Bayamo-Manzanillo, Holguín-Tunas y Guantánamo-Baracoa.
Cáritas agradeció el respaldo de las comunidades y organizaciones que han hecho posible sostener la asistencia en uno de los momentos más difíciles para el oriente del país.
“Agradecemos a quienes comparten no lo que les sobra, sino lo que tienen; con esa entrega se suben montañas y se derrumban muros”, expresó la directora en su comunicado.
El trabajo de la Iglesia se ha convertido en uno de los principales apoyos para las familias damnificadas, en un contexto donde la respuesta oficial del régimen ha sido limitada.
Por ejemplo, los comedores solidarios no solo ofrecen comida, sino también acompañamiento humano y esperanza en medio de la emergencia.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria de Cáritas tras el huracán Melissa en Cuba
¿Qué papel juega Cáritas Santiago de Cuba en la ayuda tras el huracán Melissa?
Cáritas Santiago de Cuba ha establecido comedores solidarios para dar alimentos diarios a más de 3,000 personas afectadas por el huracán Melissa. Además, ha coordinado la distribución de módulos de alimentos y ollas donadas, en colaboración con organizaciones internacionales, para apoyar a las familias damnificadas.
¿Cómo se distribuye la ayuda humanitaria en Cuba tras el huracán Melissa?
La ayuda humanitaria en Cuba está siendo distribuida principalmente a través de la Iglesia Católica y Cáritas, evitando la intermediación del gobierno cubano. Esto asegura que los recursos lleguen directamente a las personas afectadas. La ayuda incluye alimentos, productos de higiene, carpas, y otros artículos de primera necesidad.
¿Qué organizaciones internacionales están colaborando con Cáritas para brindar ayuda en Cuba?
Organizaciones como World Central Kitchen y Catholic Relief Services han sido clave en la entrega de ayuda. Han donado módulos de alimentos, ollas y carpas para los damnificados. Además, la Arquidiócesis de Miami ha enviado aviones cargados con ayuda humanitaria para las diócesis afectadas.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la ayuda humanitaria tras el huracán Melissa?
La respuesta del gobierno cubano ha sido lenta y burocrática, según el informe. A diferencia de la rápida acción de la Iglesia Católica, el régimen ha mostrado limitaciones en la asistencia a las provincias orientales afectadas, lo que ha resaltado la importancia del apoyo eclesial y de organizaciones internacionales en la emergencia.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.