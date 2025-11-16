Cáritas Santiago de Cuba mantiene comedores solidarios para más de 3 mil personas tras el huracán Melissa

Voluntarios de Cáritas reparten comida a damnificados en Santiago de Cuba.

La organización católica Cáritas en Santiago de Cuba continúa brindando apoyo alimentario a miles de familias afectadas por el huracán Melissa, mediante comedores solidarios y la distribución de ayuda humanitaria en toda la diócesis oriental.

Según informó este domingo Ana María Piñol Navarrete, directora de Cáritas Santiago de Cuba, más de 3,000 personas reciben alimentos diarios a través de comedores emergentes creados después del paso del ciclón, que dejó severas afectaciones en viviendas e infraestructuras del oriente cubano.

Captura Facebook / Arzobispado de Santiago de Cuba

Las acciones forman parte del plan de respuesta humanitaria que coordina la Iglesia junto a organizaciones internacionales.

Entre el 5 y el 16 de noviembre, Cáritas concluyó la entrega de 2,464 módulos de alimentos y 350 ollas “reina” donadas por World Central Kitchen (WCK), además de la confección y distribución de otros 1,400 módulos a familias damnificadas en diferentes parroquias.

“Esta ayuda ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de voluntarios, muchos de ellos también afectados, que siguen sirviendo con esperanza”, señaló Piñol.

El informe destaca además la llegada de más de 20 toneladas de alimentos desde Miami, así como nuevos cargamentos procedentes de Villa Clara, La Habana, Matanzas y Panamá.

Este último incluyó 1,625 carpas donadas por Catholic Relief Services (CRS), destinadas a las familias que perdieron sus viviendas.

Los donativos se reparten entre las diócesis de Santiago de Cuba, Bayamo-Manzanillo, Holguín-Tunas y Guantánamo-Baracoa.

Cáritas agradeció el respaldo de las comunidades y organizaciones que han hecho posible sostener la asistencia en uno de los momentos más difíciles para el oriente del país.

“Agradecemos a quienes comparten no lo que les sobra, sino lo que tienen; con esa entrega se suben montañas y se derrumban muros”, expresó la directora en su comunicado.

El trabajo de la Iglesia se ha convertido en uno de los principales apoyos para las familias damnificadas, en un contexto donde la respuesta oficial del régimen ha sido limitada.

Por ejemplo, los comedores solidarios no solo ofrecen comida, sino también acompañamiento humano y esperanza en medio de la emergencia.