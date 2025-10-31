China dona "kits de familia" para afectados por el huracán Melissa en el oriente de Cuba

Vídeos relacionados:

La Cruz Roja China envió a Cuba mil kits familiares de emergencia destinados a las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa, en lo que se considera el primer envío internacional de ayuda humanitaria tras el ciclón.

El embajador de China en La Habana, Hua Xin, informó en la red social X que los recursos fueron preposicionados y despachados desde La Habana antes del impacto del huracán, y que ahora se distribuyen en los territorios más golpeados. El diplomático aseguró que el pueblo chino “siempre está del lado del pueblo cubano en momentos difíciles” y reiteró que Beijing continuará brindando apoyo según evolucione la situación.

Los kits contienen artículos básicos de higiene, abrigo y utensilios de primera necesidad enviados a través de la Cruz Roja Cubana, en coordinación con las autoridades locales y militares del régimen.

La Cancillería de Cuba agradeció públicamente el gesto con un mensaje en X: “Agradecemos los kits de familia donados, que ya se envían a las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa. Un gesto de amistad y solidaridad que llega directamente a quienes más lo necesitan”.

El Noticiero Nacional de Televisión informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) reconoció también los aportes de China y del sistema de Naciones Unidas, cuyas agencias comenzaron a entregar insumos de emergencia, incluidos 5.000 módulos básicos de salud, 42.000 tabletas de cloro y generadores eléctricos. Por su parte, el diario oficial Granma destacó que la ayuda china fue “la primera mano internacional que se extendió a Cuba” y añadió que Venezuela también envió 26 toneladas de ayuda, mientras la ONU activó un fondo de emergencia para apoyar a Cuba y Haití.

Mientras el gobierno promueve la cooperación de sus socios políticos, cubanos dentro y fuera de la isla se han movilizado para apoyar directamente a las familias damnificadas. En Miami, la comunidad cubana organiza la campaña “Ayuda para el Oriente de Cuba”, que reúne donaciones de artistas, activistas y ciudadanos comunes para enviar alimentos, medicinas y ropa a Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo. “Esto no es un gesto político, es un acto de amor y humanidad”, declaró el rapero Zurdo MC, uno de los impulsores de la iniciativa.

Lo más leído hoy:

Dentro del país, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba anunció que Cáritas está lista para canalizar ayudas nacionales e internacionales, describiendo la situación del oriente como “una catástrofe de enormes proporciones” con más de un millón de personas afectadas.

Este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la disposición de Washington a enviar asistencia humanitaria “sin intermediarios del régimen”. Desde La Habana, el viceministro Carlos Fernández de Cossío confirmó que Cuba estaba “en contacto con el Departamento de Estado para conocer los detalles del ofrecimiento”, mientras el embajador cubano en Bélgica, Juan Antonio Fernández Palacios, calificó la propuesta de “limosnas”, lo que generó comentarios diversos en redes sociales.

El canciller Bruno Rodríguez, por su parte, agradeció la cooperación venezolana tras el huracán Melissa y publicó en la red X una frase de José Martí: “Hacer es la mejor manera de decir”. En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una guía para canalizar donaciones privadas al pueblo cubano mediante licencias humanitarias y vías legales.

El huracán Melissa dejó un panorama desolador en el oriente cubano: miles de viviendas destruidas, comunidades sin electricidad ni agua potable y graves daños en infraestructuras básicas. Organizaciones como UNICEF confirmaron que mantienen suministros preposicionados en el país —kits de higiene, plantas potabilizadoras y materiales educativos— para atender a las familias afectadas, especialmente a niños y adolescentes.

Sin embargo, en redes sociales y medios independientes crece la desconfianza sobre el destino de los donativos internacionales. Ciudadanos recuerdan que en crisis anteriores la ayuda fue restringida, revendida o nunca llegó a los damnificados, la desconfianza popular hacia el control estatal de la ayuda internacional.

Mientras el régimen se muestra agradecido con sus aliados y mantiene un discurso ideológico hacia Estados Unidos, el pueblo en el oriente sigue esperando que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan y no se pierda entre consignas y burocracia.