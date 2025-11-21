Trump da días a Ucrania para aceptar su plan de paz; Zelensky y Putin responden

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump dio a Ucrania menos de una semana para aceptar su plan de paz, ampliamente visto como un documento que favorece a Moscú, mientras Zelensky y Putin reaccionaron este viernes con posiciones diametralmente opuestas.

En una entrevista con la televisora Fox News, el jefe de la Casa Blanca declaró que Ucrania tiene plazo hasta el jueves 27 de noviembre para aceptar su plan de paz, cuyo contenido, al que tuvo acceso CNN, exige concesiones territoriales, limitaciones militares y el compromiso de no ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump aseguró que podría extender plazos “si las cosas funcionan bien”, pero insistió en que el jueves será la fecha límite. La Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentarios, indicó la televisora.

En un mensaje a la nación por videoconferencia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el país atraviesa “uno de los momentos más difíciles” de su historia, señalando que el plan estadounidense implicaría perder dignidad o un aliado estratégico.

Zelensky sostuvo que su gobierno trabajará con calma y rapidez con Estados Unidos y sus socios, pero descartó aceptar condiciones que traicionen los intereses nacionales. “No traicioné a Ucrania en febrero de 2022 y no lo haré ahora”, escribió a través de la red social X.

El plan de 28 puntos presentado por la administración Trump plantea que Kiev renuncie a territorios ocupados por Rusia, incluidos Crimea, Luhansk y Donetsk, limite sus fuerzas armadas a 600,000 soldados, organice elecciones en 100 días y mantenga una zona de amortiguamiento desmilitarizada reconocida como parte de la Federación Rusa.

También propone el regreso de Moscú a la economía global y al antiguo G8, el grupo de los países más industrializados.

Varios líderes europeos expresaron su rechazo a cualquier acuerdo que excluya a Ucrania de las decisiones sobre su futuro.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, afirmó que la Unión Europea (UE) no ha recibido documentación oficial.

En una llamada con Zelensky, los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido se comprometieron a preservar los intereses europeos y ucranianos, insistiendo en que la línea de contacto debe ser el punto de partida para cualquier negociación.

Desde Moscú, el presidente Vladimir Putin confirmó haber recibido el plan a través de canales existentes con Washington y sostuvo que el documento puede servir de base para un arreglo “definitivo”, destacó un despacho de la agencia EFE.

Putin aseguró que ya había discutido una versión previa con Trump durante su encuentro en Alaska en agosto y que Rusia está dispuesta a mostrar “flexibilidad”.

El jefe del Kremlin, sin embargo, acusó a Ucrania de rechazar de facto la propuesta y advirtió que, de persistir en esa postura, repetirá en otros frentes los avances logrados recientemente, como la toma de Kúpiansk.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que continuar la guerra es “peligroso” para el gobierno ucraniano y que “es mejor llegar a un acuerdo ahora que después”. Peskov insistió en que Washington no ha informado oficialmente sobre el nuevo plan y se negó a comentar públicamente su contenido, afirmando que Rusia no negociará “con un megáfono”.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, adelantó que los líderes de la UE discutirán el plan durante el G20 en Sudáfrica, aunque reiteró que cualquier iniciativa debe contar con la participación directa de Ucrania.

El canciller noruego calificó de “injusto” exigir que Kiev ceda territorio, y el primer ministro británico Keir Starmer reiteró que Ucrania debe determinar su propio futuro.

La presión sobre Kiev se intensifica mientras la diplomacia internacional intenta descifrar cuánto del plan de Trump es una propuesta negociable o un ultimátum orientado a forzar concesiones territoriales.

Zelensky lo dejó claro en X: “Elegimos dignidad”.