Trump aprueba perforaciones petroleras frente a las costas de Florida por primera vez en décadas

El gobierno de Donald Trump anunció este jueves un plan para reanudar la perforación petrolera frente a las costas de Florida y California, una decisión que marca el primer proyecto de este tipo en décadas y que desata preocupación entre ambientalistas y autoridades locales.
El plan, revelado por la administración a través del Departamento del Interior, forma parte de la estrategia de “dominancia energética” impulsada por Trump, que busca expandir la producción nacional de combustibles fósiles, reportó la agencia de prensa AP.
Según la propuesta, se realizarán seis licitaciones de exploración entre 2027 y 2030, incluyendo zonas a más de 100 millas de la costa de Florida.
Trump, que en su segundo mandato ha revertido numerosas regulaciones ambientales implementadas por su antecesor Joe Biden, defendió la medida como un paso necesario para garantizar la seguridad energética y el empleo en el país.
“Nuestra nación volverá a ser líder mundial en energía. Nadie lo hará mejor que Estados Unidos”, dijo durante la presentación del plan.
El American Petroleum Institute calificó la medida como un “paso histórico” para aprovechar recursos naturales y fortalecer la economía nacional.
Sin embargo, la reacción en Florida y California ha sido de fuerte rechazo, recalcó AP.
El senador republicano Rick Scott, aliado del presidente y exgobernador de Florida, reiteró su oposición a las perforaciones en aguas cercanas al estado: “Sabemos lo vital que son nuestras playas limpias para la economía y la vida de los floridanos. Haré todo lo posible por mantenerlas a salvo”.
Por su parte, el gobernador californiano Gavin Newsom, uno de los críticos más vocales del mandatario, calificó la propuesta de “muerta al llegar” y advirtió que cualquier nuevo derrame sería un desastre ambiental y económico.
Expertos en ecosistemas costeros advirtieron que las perforaciones podrían poner en riesgo hábitats marinos, especies protegidas y el turismo, un pilar económico clave en Florida.
Organizaciones como Oceana y Greenpeace denunciaron que el plan “abre la puerta a un nuevo desastre ecológico”.
Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha priorizado la expansión del sector energético tradicional, bloqueando proyectos de energías renovables, cancelando subvenciones al sector eólico y eliminando restricciones a la minería y el gas natural.
La medida, considerada una de las más controversiales de su política ambiental, revierte décadas de protección en el litoral floridano, donde la última exploración se permitió en 1995.
La decisión de reactivar perforaciones petroleras frente a las costas de Florida no ocurre en un vacío. Forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para reposicionar a Estados Unidos como potencia energética en un escenario global volátil.
Semanas antes del anuncio, Washington impuso sanciones directas a las principales petroleras rusas por operar en zonas de conflicto, una medida que restringe el acceso de Moscú a mercados internacionales clave.
En paralelo, Estados Unidos ha ejercido presión sobre Caracas. Analistas consideran que la acción de Washington sobre el petróleo venezolano podría reconfigurar el mapa energético regional, abriendo espacios para la producción doméstica ante una eventual caída del suministro sudamericano.
En este contexto, la apertura a nuevas licitaciones petroleras en aguas profundas refuerza la estrategia de autosuficiencia, pese a las advertencias medioambientales.
