Congresistas llaman al impeachment del presidente Donald Trump

El congresista demócrata Al Green, representante por Texas, anunció que presentará nuevos artículos de impeachment contra el presidente Donald Trump antes de que finalice el año, una iniciativa que busca forzar una votación en la Cámara de Representantes pese a que esta se encuentra controlada por los aliados republicanos del mandatario.

“No basta con presentarlos, hay que llevarlos a votación”, dijo Green a periodistas frente al Capitolio.

“Presentaremos esos artículos como una resolución privilegiada, y habrá una votación. Después, que las consecuencias sean las que tengan que ser”, subrayó.

El congresista no precisó cuántos artículos de destitución presentará ni qué acciones específicas del presidente pretende cuestionar, pero insistió en que su objetivo es defender el orden constitucional, informó el medio especializado The Hill

“Durante nuestro mandato, nos negamos a permitir la desaparición de nuestra democracia”, subrayó.

La propuesta de Green tiene escasas probabilidades de avanzar, ya que la Cámara de Representantes mantiene mayoría republicana.

Sin embargo, el legislador asegura que su intención va más allá de los cálculos políticos.

“El deber constitucional no requiere consultar con los líderes de partido ni con nadie más”, señaló, en referencia a que no ha coordinado la iniciativa con el líder demócrata Hakeem Jeffries ni con otros dirigentes del partido.

No es la primera vez que Green impulsa una moción para destituir a Trump. En 2017, durante el primer mandato del entonces presidente, fue el primer demócrata en llevar al pleno artículos de impeachment en respuesta a lo que calificó como “incitación al odio racial” tras los disturbios de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia.

Más recientemente, en junio de este año, el congresista forzó otra votación sobre un solo artículo de destitución, en el que acusaba a Trump de abusar de su autoridad presidencial al ordenar ataques militares contra Irán sin la aprobación del Congreso.

La moción fue ampliamente rechazada por 344 votos en contra y 79 a favor, con el respaldo de los principales líderes demócratas a la posición republicana.

Pese a la falta de apoyo dentro de su propio partido, Green considera que la situación actual exige una respuesta inmediata.

“Los actos perversos que el presidente comete a diario no pueden esperar”, declaró. “La Constitución no dice en ninguna parte que se necesita una mayoría previa para iniciar un proceso de impeachment”.

Mientras tanto, los líderes demócratas continúan apostando por una estrategia política distinta, centrada en los temas de corrupción y costo de vida, con los que buscan debilitar a Trump de cara a las elecciones legislativas de 2026.

En el Partido Republicano, los aliados del presidente calificaron la iniciativa como un “gesto político vacío”.

Green sostiene que, aunque el proceso de destitución no prospere, es un deber moral y legal.

“Impeach, convict and remove es el remedio, porque la Corte Suprema le ha otorgado inmunidad”, afirmó, en referencia al fallo reciente que limita las posibilidades de enjuiciar al presidente por actos oficiales.