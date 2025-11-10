Destino Positivo desata polémica al decir que "Alejandro Cuervo podría ser el próximo presidente de Cuba por voto popular"

El popular influencer dominicano Destino Positivo encendió las redes sociales tras compartir una polémica opinión en su cuenta de Instagram, donde aseguró que el actor Alejandro Cuervo sería, en su criterio, el favorito del pueblo para convertirse en presidente de Cuba si el régimen comunista cayera y el país viviera una verdadera democracia.
En su mensaje, Destino Positivo dijo: “Si ahora mismo se acaba el régimen de Cuba y el país hay que reconstruirlo y buscar gente que conecte con el pueblo, gente que el pueblo quiera, gente que el pueblo confíe, Alejandro Cuervo, para mí, podría ser el próximo presidente de Cuba por voto del pueblo”.
El creador de contenido agregó que, en un escenario democrático, el actor arrasaría en las urnas frente a otras figuras como el presentador Alexander Otaola o Eliécer Ávila, con los cuales ha tenido más de un enfrentamiento en redes sociales.
“Para mí, Alejandro Cuervo, por un voto popular del pueblo, le gana mil a cero a Alexander Otaola, le gana mil a cero a Eliécer Ávila y barre el piso con todo el equipo de Otaola y todo el mundo que se le haga frente a ser candidato a presidente de Cuba en una Cuba democrática”, afirmó.
Las declaraciones del influencer generaron un intenso debate entre los cubanos dentro y fuera de la isla, y unos cuantos hasta se burlaron de sus declaraciones tomándolas como broma. Otros, arremetieron contra el dominicano sin guardarse nada y recalcando que no sabe nada de la realidad cubana.
Si bien es cierto que Alejandro Cuervo se ha ganado el cariño del público cubano, sobre todo dentro de la isla, muchos consideran que el criterio de Destino es completamente desacertado.
Preguntas frecuentes sobre Alejandro Cuervo y la polémica en torno a su figura
¿Por qué se generó controversia con las declaraciones de Destino Positivo sobre Alejandro Cuervo?
Destino Positivo desató polémica al sugerir que Alejandro Cuervo podría ser el próximo presidente de Cuba si el régimen comunista cayera y el país se convirtiera en una democracia. Esta declaración encendió debates en redes sociales sobre la idoneidad de Cuervo como figura política, y algunos usuarios criticaron al influencer por su falta de conocimiento sobre la realidad cubana.
¿Cuál ha sido la postura de Alejandro Cuervo respecto a la política cubana?
Alejandro Cuervo ha mantenido una postura apolítica, prefiriendo no involucrarse en debates políticos sobre el régimen cubano. Durante su estancia en Estados Unidos, fue criticado por no adoptar una postura crítica hacia la dictadura en Cuba, optando por enfocarse en su carrera artística y sus negocios personales.
¿Qué reacciones ha provocado el regreso de Alejandro Cuervo a Cuba?
El regreso de Alejandro Cuervo a Cuba tras su viaje a Estados Unidos ha generado críticas y especulaciones, especialmente desde el exilio cubano en Miami. Muchos cuestionan su presencia en EE. UU. en el contexto de las restricciones migratorias y critican su falta de declaraciones contrarias al régimen cubano.
