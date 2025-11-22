Advierten sobre próxima interrupción del gas en varios municipios habaneros

Vídeos relacionados:

La Empresa de Gas Manufacturado anunció este 21 de noviembre que el suministro de gas en varios municipios de La Habana se verá afectado a partir del 26 de noviembre, debido a labores de mantenimiento programadas en la planta ENERGAS, de Puerto Escondido.

La interrupción, que se extenderá desde la noche del martes 26 hasta la madrugada del jueves 28, afectará de manera significativa a miles de hogares que dependen del gas manufacturado para cocinar.

El corte será total en los municipios Plaza de la Revolución, Cerro y Centro Habana, mientras que en Habana Vieja, Diez de Octubre, Playa y Marianao se prevén afectaciones parciales y totales en función de la distancia de los puntos de producción.

Según informó la entidad estatal, la parada total de la planta se realizará “entre las 21:00 horas del día 26 de noviembre y las 3:00 horas del día 28”, con lo cual el día de mayor afectación será el miércoles 27.

Aunque inicialmente se hablaba de una afectación de tres días, la empresa precisó posteriormente que “la afectación del servicio de gas manufacturado NO son tres días", y que "el día de mayor afectación será el día 27/11/2025”, intentando atenuar la alarma entre los usuarios.

¿Qué ocurrirá con la producción de gas?

La causa del corte está en una operación técnica considerada “necesaria” para “garantizar la seguridad operacional” de la planta de ENERGAS.

Lo más leído hoy:

De acuerdo con la Empresa de Gas Manufacturado, durante este período la planta recibirá menos volumen de gas, por lo que “no tendrá su materia prima completa” para mantener el ritmo habitual de producción.

Pese a ello, las plantas productoras “no pararán” totalmente, sino que distribuirán de manera parcial el volumen de gas que se logre recibir.

“El volumen de gas que se reciba será distribuido”, aseguraron, lo cual explica que algunas zonas enfrenten interrupciones parciales, mientras otras quedarán totalmente sin suministro.

Un corte tras el horario pico

La nota también subraya que la parada de la planta no comenzará en pleno horario de mayor consumo, sino que se ha planificado a partir de las 9 de la noche del 26 de noviembre, “cuando ya termina el horario pico de cocción”, para intentar minimizar el impacto inmediato en los hogares habaneros.

Según la empresa, la planta ENERGAS retomará operaciones el jueves 28 de noviembre, y “de forma paulatina”, la Empresa de Gas Manufacturado volverá a recibir el volumen habitual de materia prima para su producción.

No obstante, como ocurre con frecuencia en los procesos de reinicio técnico en Cuba, no se especificó a qué hora del día se restablecerá por completo el servicio, ni si existe un plan de compensación o comunicación directa con los usuarios más vulnerables durante la afectación.

La entidad cerró su comunicado ofreciendo “disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar”, y se comprometió a ofrecer “un servicio de mayor calidad una vez concluido este mantenimiento”.

Este tipo de cortes, frecuentes en los últimos años, suelen coincidir con problemas adicionales en la infraestructura energética del país, y muchas familias dependen exclusivamente del gas manufacturado para cubrir necesidades básicas.

Por ahora, solo resta a los usuarios prepararse para dos días complejos en los que encender una hornilla o hervir agua podrían convertirse, otra vez, en un problema más en el día a día cubano.