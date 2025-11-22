Destacada legisladora de MAGA renuncia a su escaño en el Congreso tras ruptura con Trump

Marjorie Taylor Greene, una de las voces más reconocidas del movimiento Make America Great Again (MAGA) y representante por el estado de Georgia, ha dado a conocer su renuncia al Congreso.

La noticia, que sorprendió incluso a sus más fieles seguidores, fue comunicada en la noche de este viernes a través de un extenso video de más de diez minutos publicado en sus redes sociales.

En él, la congresista explica que dejará su escaño el 5 de enero de 2026, tras una profunda fractura con el presidente Donald Trump, su antiguo aliado político.

Greene, conocida por su estilo incendiario y su cercanía con la ultraderecha estadounidense, justificó su decisión por una creciente insatisfacción con el funcionamiento del Congreso y, sobre todo, con lo que calificó de falta de reciprocidad en la lealtad política.

“La lealtad debe ser mutua y debemos poder votar según nuestra conciencia y representar los intereses de nuestro distrito, porque nuestro cargo es, literalmente, el de ‘representante’”, afirmó.

Del corazón del MAGA a la caída en desgracia

La renuncia de Greene marca un punto de inflexión en la relación entre Trump y el ala más radical del Partido Republicano.

Elegida en 2020 para representar el distrito 14 de Georgia, la legisladora rápidamente se posicionó como una de las figuras más mediáticas del Capitolio.

Su defensa férrea de Trump durante sus años fuera del poder, su respaldo a teorías conspirativas como QAnon y su negacionismo respecto a los resultados de las elecciones de 2020 la convirtieron en una figura polarizante pero central dentro del movimiento MAGA.

Sin embargo, esa alianza comenzó a erosionarse en los últimos meses.

El detonante fue la decisión de Greene de apoyar la desclasificación de los documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein.

Trump, quien durante años había sido cercano al financiero, se opuso públicamente a la medida.

La congresista no solo firmó la petición sino que presionó activamente para que se votara en la Cámara, enfrentándose al propio presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, por mantener el tema bloqueado durante semanas.

La respuesta de Trump fue fulminante. La llamó “traidora” y “excéntrica”, y advirtió que respaldaría a cualquier rival republicano que se presentara contra ella en las primarias.

“Marjorie se volvió loca”, escribió en su red Truth Social.

En una entrevista telefónica con ABC, el presidente calificó su renuncia como “gran noticia para el país”.

Una ruptura marcada por la política exterior, la salud y Epstein

El distanciamiento no se limitó al caso Epstein.

Greene criticó la postura de Trump en política exterior, especialmente su “exceso de atención” a Israel, país al que la congresista ha acusado de cometer “una masacre en Gaza”.

También se mostró en desacuerdo con propuestas del liderazgo republicano para recortar partes del Obamacare.

En su video de este viernes lamentó que sus proyectos de ley fueran ignorados: “La legislatura ha sido mayormente marginada [...] mis proyectos simplemente se quedan acumulando polvo”.

Aunque reiteró su aprecio por Trump, fue tajante respecto al costo personal de continuar una batalla política dentro de su propio partido: “Tengo demasiado amor propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi adorado distrito tenga que soportar unas primarias dolorosas y llenas de odio en mi contra por parte del presidente por el que todos luchamos”.

De conspiraciones y controversias

Desde su llegada al Congreso, Greene fue una figura marcada por la controversia.

Respaldó teorías infundadas sobre los atentados del 11 de septiembre, promovió desinformación sobre la pandemia, y comparó el uso obligatorio de mascarillas con el Holocausto.

Llegó incluso a sugerir que los incendios forestales de California fueron provocados por “láseres espaciales” controlados por una familia judía influyente.

En 2019, cuestionó la legitimidad de congresistas musulmanas por jurar su cargo sobre el Corán en lugar de la Biblia. Y durante los discursos del presidente Biden en el Congreso, no dudó en interrumpirlo a gritos, reclamando políticas migratorias más duras.

Sin embargo, en los últimos tiempos había empezado a suavizar su tono.

En una entrevista reciente con CNN -cadena que solía evitar- expresó cierto arrepentimiento por su “retórica crispada” del pasado.

Repercusiones inmediatas y el futuro del Partido Republicano

La renuncia de Greene no solo representa la pérdida de una figura central del movimiento MAGA en la Cámara de Representantes, sino que también debilita a la ya frágil mayoría republicana.

Su salida obliga al gobernador de Georgia, Brian Kemp, a convocar elecciones extraordinarias en un plazo de diez días, lo que podría alterar temporalmente el equilibrio de fuerzas legislativo.

Además, el caso de Greene es un recordatorio de la presión que enfrentan los legisladores republicanos que se atreven a disentir de Trump.

Su renuncia la alinea con otros nombres que han abandonado sus cargos tras romper con el presidente, confirmando que el Partido Republicano sigue siendo un terreno inestable para quienes no se someten al liderazgo de Trump.

A modo de cierre, la congresista se despidió con un mensaje personal: “Mi vida está llena de felicidad, y mis verdaderas convicciones permanecen inalterables, porque mi autoestima no está definida por un hombre, sino por Dios”.