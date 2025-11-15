Detienen a 17 sospechosos por saquear casas de evacuados tras Melissa

Al menos 17 personas están detenidas y bajo investigación por cometer robos en viviendas y fincas de familias evacuadas tras las inundaciones provocadas por el huracán Melissa en el municipio de Río Cauto, provincia de Granma.

Según informaron las propias autoridades durante un recorrido del gobernante Miguel Díaz-Canel por comunidades afectadas, los hechos ocurrieron mientras los moradores permanecían fuera de sus casas debido a la crecida del río Cauto, el más extenso de Cuba.

Los vecinos relataron al gobernante que, mientras estaban evacuados, sus hogares y propiedades agrícolas fueron saqueados, agravando la pérdida material que ya habían sufrido por las inundaciones.

La denuncia se produjo durante la visita de Díaz-Canel al poblado de Guamo Viejo, donde el desbordamiento del río inundó 980 viviendas, afectando a casi todos sus 3,500 habitantes.

En la comunidad de El Mango, otra de las más golpeadas, se reportó que las aguas lo cubrieron todo, dañando la totalidad de las 385 casas y las instituciones del lugar.

Ante estos testimonios, Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz llamaron a ser “severos” con quienes cometan delitos en medio de la tragedia.

Lo más leído hoy:

En el diálogo con los residentes, el gobernante aseguró que los órganos competentes continuarán actuando contra los responsables de los robos, al tiempo que pidió al pueblo seguir trabajando en la recuperación, reconociendo que en la provincia de Granma “queda mucho por hacer”.

En la comunidad de El Mango, ubicada en una llanura cercana a la costa, residentes contaron que fueron evacuados en anfibios del MININT y helicópteros de Holguín cuando el agua lo inundó todo.

Aseguraron que no hubo pérdidas de vidas humanas, pero sí un daño casi total en las viviendas y en la infraestructura local.

Los pobladores explicaron que tras muchos días sin suministro, comenzaron a recibir agua potable y que se han distribuido colchones como parte de la ayuda de emergencia.

Díaz-Canel insistió en la necesidad de garantizar una distribución “justa” de los recursos que van llegando, en particular de los colchones, señalados por los propios residentes como la mayor necesidad inmediata, ya que muchos quedaron inservibles tras permanecer sumergidos.

Las autoridades locales informaron que se ha comenzado a entregar un colchón por vivienda y que existe un nuevo lote en camino para cubrir la demanda de la comunidad.

Los habitantes recalcaron que todas las casas quedaron bajo el agua y que, aunque ha empezado la recuperación, la situación sigue siendo crítica.

En medio de ese panorama de devastación, los robos a los evacuados se suman como una nueva forma de vulnerabilidad para comunidades que lo han perdido casi todo.

Con 17 sospechosos ya detenidos y bajo investigación, las autoridades han prometido "actuar con rigor contra los responsables", mientras los pobladores intentan recomponer sus vidas.