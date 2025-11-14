Policía organiza acto público en San Miguel del Padrón para devolver bienes robados

Vídeos relacionados:

La jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio habanero de San Miguel del Padrón realizó un acto público para devolver a sus propietarios varios bienes sustraídos durante un robo con fuerza en una vivienda del reparto La Corea.

Según informó el periódico Tribuna de La Habana, el acto tuvo lugar en la propia comunidad y contó con la presencia de vecinos, representantes de organizaciones de masas y oficiales del Ministerio del Interior (MININT). Entre los objetos recuperados se encontraban un televisor, una olla arrocera y otros electrodomésticos.

La acción conjunta de jefes de sectores y del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del territorio “fue clave para el esclarecimiento del hecho delictivo y la captura del presunto autor”, precisó el medio oficialista.

Una vecina identificada como Juana Pérez, ama de casa, agradeció el rápido accionar de las autoridades, señalando que “con la imprescindible colaboración del pueblo lograron identificar al autor del hecho delictivo y recuperar los bienes”.

En las imágenes difundidas por Tribuna se observa a los vecinos reunidos frente a una vivienda con una bandera cubana colgada en la fachada, mientras agentes y funcionarios del MININT presentan los objetos recuperados, colocados sobre sillas y bloques de cemento.

Este tipo de actos públicos no es un hecho aislado en Cuba. En marzo pasado, en la provincia de Pinar del Río, la policía organizó una ceremonia similar para devolver a un ciudadano unas pocas libras de carne después de que le robaran un cerdo completo, un hecho que generó comentarios de incredulidad en redes sociales.

Meses después, en Santiago de Cuba, el MININT realizó otro acto político para devolver siete motocicletas robadas, dentro de la llamada “Jornada Nacional contra el delito y las ilegalidades”.

En Sancti Spíritus, una ceremonia parecida fue organizada para devolverle a una anciana de 73 años una hornilla eléctrica y dos controles remotos, y en la provincia de Granma el MININT montó un acto público para restituir 500 mil pesos a un ciudadano tras un robo, en presencia de vecinos y cámaras.

Estos actos, promovidos por medios estatales y perfiles afines al régimen, se han vuelto frecuentes como parte de la estrategia oficial para exhibir resultados en la lucha contra el delito, pese al aumento de robos y la percepción de inseguridad en las calles.