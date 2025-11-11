Denuncian abandono de persona en situación de calle en hospital de Camagüey

Vídeos relacionados:

Una denuncia pública del periodista José Luis Tan Estrada expuso este martes un caso de abandono en el cuerpo de guardia del Hospital Provincial de Camagüey.

Según el reporte de Tan, un hombre, “aparentemente en situación de calle”, permanecía en una camilla con fuerte olor, rodeado de moscas y sin atención mientras se quejaba de mucho dolor.

“Un hombre estaba en una camilla, aparentemente en situación de calle, con un olor fuerte, rodeado de moscas, y nadie le prestaba atención. Se quejaba de mucho dolor, y los médicos pasando y nada”, refiere la publicación.

El testigo del hecho afirmó a Tan sentirse “profundamente impactado” por lo que calificó como indiferencia ante el sufrimiento humano.

La misma denuncia vincula el episodio con un deterioro social más amplio: en la ciudad, señala, imágenes de personas mayores en la calle —como la de un anciano detrás del Hotel Plaza— reflejan la crisis que vive el país.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sitúa este contexto en su VIII Informe de Derechos Sociales, según el cual el 89 % de los cubanos vive en pobreza extrema, situación que se ha agravado por la propagación de epidemias y los estragos del huracán Melissa en el oriente de la isla.

En esa línea, el OCDH denuncia el abandono sistemático de los sectores más vulnerables y exige acciones urgentes para garantizar la dignidad y la vida de la población.

La organización subraya que los casos como el observado en el hospital camagüeyano no son aislados, sino síntoma de un escenario de emergencia social que desborda la capacidad de respuesta institucional.

Hasta el momento de la publicación, no había pronunciamientos oficiales del centro asistencial sobre el incidente reportado en el cuerpo de guardia ni detalles sobre el estado del paciente presuntamente desatendido.

La denuncia concluye con un llamado a no normalizar estas situaciones y a visibilizar los casos de exclusión que, advierte, se multiplican en medio de la crisis.

Cuba se mantiene como el país más envejecido de América Latina y el Caribe. En ese contexto, los jubilados reciben 4,000 pesos de pensión que apenas alcanzan para 9.5 dólares o menos de 9 euros en el mercado negro.

Esto significa que la pensión mínima en Cuba no llega a cubrir lo que en la mayoría de los países equivale a un solo día de gastos básicos.

Los jubilados son uno de los grupos más castigados por la crisis. Sin remesas familiares desde el exterior, resulta prácticamente imposible sostenerse con lo que entrega la seguridad social.