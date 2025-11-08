Niegan crisis en hospital psiquiátrico de Santa Clara pese a impactantes videos de pacientes entre insectos

Vídeos relacionados:

La dirección del Hospital Psiquiátrico de Santa Clara negó que la institución atraviese una crisis asistencial y sostuvo que las denuncias que circularon en los últimos días “no reflejan la realidad del hospital”.

En un mensaje dirigido a familiares, pacientes y a la comunidad villaclareña, el centro aseguró que mantiene sus servicios con equipos profesionales capacitados y con “vocación, sensibilidad y ética”, rechazando que reine el abandono en sus pabellones.

El director del hospital afirmó que el recinto es “un espacio de atención, respeto y compromiso” donde “no se improvisa”: cada ingreso —dijo— es atendido por médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y personal de apoyo que sostienen rutinas médicas, terapias, actividades recreativas y espacios de convivencia orientados a la recuperación emocional y al respeto de la dignidad de los pacientes.

Captura de Facebook

El hospital admitió que “siempre hay aspectos por mejorar” y aseguró que trabaja “con humildad y constancia” para hacerlo, pero desmintió la imagen de condiciones críticas que, según el comunicado, ignora el trabajo diario y los avances alcanzados.

Recalcó que el establecimiento no es un lugar de abandono, sino “un lugar de esperanza” donde “se escucha, se acompaña y se dignifica”, y que la prioridad es mantener la atención con transparencia hacia la comunidad.

Lo más leído hoy:

En su mensaje final, la dirección reiteró que seguirá cuidando y trabajando por la salud mental como derecho y como acto de amor, poniendo el énfasis en el personal y en el apoyo de las empresas apadrinadoras para sostener la operatividad del centro en beneficio de los pacientes.

El mensaje se produce luego de que se difundiera en redes sociales un video que revela las deplorables condiciones en que viven los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Santa Clara: sin higiene, sin atención adecuada y rodeados de plagas.

La grabación muestra a una persona acostada en una cama sobre una colchoneta -ni siquiera un colchón-, que está cubierta parcialmente con una sábana, sobre la cual caminan numerosos insectos alrededor del paciente.

La denuncia fue realizada por la actriz Lizandra Martín Martín, quien alertó que las áreas 2 (Las Minas) y 9 del hospital se encuentran infestadas de chinches.

Según detalló, los enfermos presentan lesiones por las picaduras y muchos duermen directamente en el suelo.