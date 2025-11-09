El rostro del abandono: Mujer con cáncer de nariz en Gibara sin acceso a tratamiento

Cubanos pidieron ayuda para la anciana Emilia Velázquez Caballero, que vive con cáncer en la nariz y la boca en el municipio Gibara, Holguín.

En el video, un pedido de ayuda difundido por el opositor José Daniel Ferrer, la persona que graba a la anciana y expone su caso asegura que la mujer “vive con su esposo postrado en pésimas condiciones de su vivienda”

“Necesita medicamentos, vitaminas y sobre todo alimentos”, pidió en tanto la anciana asentía.

“Con el dinero que ella gana de su chequerita no le da para tomar tantos alimentos”, precisó.

La mujer vive en calle 30, detrás de la hilandería, en el reparto Peralejo de Gibara.

“Como pasa por todo el país, enfermeros sin medicinas, sin la debida atención, sin alimentos, sin condiciones, en la miseria. Todo lo contrario, a lo que pasa en EE. UU. Y los medios de la tiranía siguen mintiendo descaradamente”, comentó Ferrer.

El caso de esta mujer forma parte de varios que el líder de la Unión Patriótica de Cuba ha difundido en los últimos días.

El sábado, Ferrer le había dado visibilidad al caso de una niña cubana residente en Birán, Holguín, que pidió ayuda en las redes sociales luego de que el huracán Melissa destruyera el techo de su casa.

“Ayúdenme, miren mi casita, miren cómo me levantó el ciclón todo esto. “No tengo comida y no puedo más”, denme plata para comprar comida. Miren mi casita desbaratada”, se oye decir a la niña en un video de Facebook, mientras muestra la cubierta que el huracán levantó.

“Miren a mis abuelitos, no tienen ropa ni zapatos, ayúdennos, danos plata. Por favor, ayúdenme, yo soy hija de dios”, dice en otro momento y la cámara enfoca a sus abuelos ancianos.

Estos caso son ejemplo de la precariedad y la pobreza estructural que padecen los cubanos, acrecentada ahora en el Oriente por el paso del huracán Melissa.