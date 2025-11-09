El rostro del abandono: Mujer con cáncer de nariz en Gibara sin acceso a tratamiento

Emilia Velázquez Caballero, una anciana en Gibara, sufre cáncer sin acceso a tratamiento adecuado. Vive con su esposo en condiciones precarias, sin recursos para alimentos ni medicinas.

Domingo, 9 Noviembre, 2025

Mujer con cáncer de nariz en Gibara Foto © Captura de Facebook / José Daniel Ferrer

Cubanos pidieron ayuda para la anciana Emilia Velázquez Caballero, que vive con cáncer en la nariz y la boca en el municipio Gibara, Holguín.

En el video, un pedido de ayuda difundido por el opositor José Daniel Ferrer, la persona que graba a la anciana y expone su caso asegura que la mujer “vive con su esposo postrado en pésimas condiciones de su vivienda”

“Necesita medicamentos, vitaminas y sobre todo alimentos”, pidió en tanto la anciana asentía.

“Con el dinero que ella gana de su chequerita no le da para tomar tantos alimentos”, precisó.

La mujer vive en calle 30, detrás de la hilandería, en el reparto Peralejo de Gibara.

“Como pasa por todo el país, enfermeros sin medicinas, sin la debida atención, sin alimentos, sin condiciones, en la miseria. Todo lo contrario, a lo que pasa en EE. UU. Y los medios de la tiranía siguen mintiendo descaradamente”, comentó Ferrer.

El caso de esta mujer forma parte de varios que el líder de la Unión Patriótica de Cuba ha difundido en los últimos días.

El sábado, Ferrer le había dado visibilidad al caso de una niña cubana residente en Birán, Holguín, que pidió ayuda en las redes sociales luego de que el huracán Melissa destruyera el techo de su casa.

“Ayúdenme, miren mi casita, miren cómo me levantó el ciclón todo esto. “No tengo comida y no puedo más”, denme plata para comprar comida. Miren mi casita desbaratada”, se oye decir a la niña en un video de Facebook, mientras muestra la cubierta que el huracán levantó.

“Miren a mis abuelitos, no tienen ropa ni zapatos, ayúdennos, danos plata. Por favor, ayúdenme, yo soy hija de dios”, dice en otro momento y la cámara enfoca a sus abuelos ancianos.

Estos caso son ejemplo de la precariedad y la pobreza estructural que padecen los cubanos, acrecentada ahora en el Oriente por el paso del huracán Melissa.

Preguntas frecuentes sobre la situación de emergencia en Holguín tras el huracán Melissa

¿Cuál es la situación de Emilia Velázquez Caballero en Gibara, Holguín?

Emilia Velázquez Caballero es una anciana de Gibara, Holguín, que padece cáncer de nariz y boca y vive en condiciones precarias junto a su esposo postrado. Necesita medicamentos, vitaminas y alimentos, pero no puede costearlos con su pensión. Su caso ha sido difundido por el opositor José Daniel Ferrer para solicitar ayuda.

¿Cómo ha impactado el huracán Melissa en Holguín y otras provincias del oriente cubano?

El huracán Melissa ha causado devastación en Holguín y otras provincias del oriente cubano, dejando miles de viviendas dañadas, inundaciones, y cortes de electricidad y agua. Más de 7,500 viviendas han sido afectadas en Holguín, y la recuperación es lenta, con muchas familias aún sin refugio adecuado ni asistencia gubernamental suficiente.

¿Qué respuesta ha dado el gobierno cubano ante la emergencia provocada por el huracán Melissa?

El gobierno cubano ha prometido que "nadie quedará desamparado" y que se están entregando recursos para la recuperación, pero la realidad es que la ayuda estatal ha sido lenta, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. La población denuncia el abandono y la falta de atención a las necesidades básicas en las zonas afectadas.

¿Cómo está respondiendo la sociedad civil ante la crisis en el oriente cubano?

La sociedad civil cubana, tanto dentro como fuera de la isla, se ha movilizado para brindar apoyo a los damnificados del huracán Melissa. Se están organizando campañas de recaudación de fondos y donaciones de alimentos, ropa y medicinas, destacando la solidaridad entre los cubanos frente a la inacción gubernamental.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

