Accidente múltiple en Ciego de Ávila deja varios heridos

Un accidente de tránsito ocurrido en el tramo conocido como La Gloriosa, en la carretera que conecta la localidad de Gaspar (municipio Baraguá) con la ciudad de Ciego de Ávila, volvió a encender las alarmas entre conductores y residentes de la zona, donde los siniestros, según testimonios, se han vuelto frecuentes.
La información comenzó a circular en redes sociales, donde testigos compartieron videos y fotos del choque en el que estuvieron implicados varios vehículos, entre ellos una rastra y al menos dos automóviles, que quedaron con daños materiales.
Según publicó en Facebook el creador digital Alexander Ríos Cruz, no hubo víctimas mortales, aunque sí varios lesionados.
En los comentarios a su publicación, una persona aseguró ser familiar de una de las afectadas y confirmó que "no hay fallecidos, solo lesiones y pérdidas materiales".
No obstante, otro internauta detalló que "operan al chófer de la rastra, los demás solo algunos golpes".
Conductores responsabilizan a la imprudencia
La indignación de los testigos no se centró solo en el accidente, sino en lo que consideran un patrón de irresponsabilidad al volante en ese tramo de la provincia.
El chofer Yunior Tamayo Barrios, quien grabó un video desde el lugar, responsabilizó directamente a la imprudencia de varios conductores.
"Esto es un llamado a todos los choferes, andan a lo loco", escribió al publicar el video donde mostraba los vehículos destrozados y una gran cantidad de personas en el área.
Yunior aseguró que circula constantemente por la carretera y que la falta de precaución de otros conductores pone en riesgo la vida de quienes sí intentan respetar la vía.
En el propio video expresó: "No respetan la vía del otro, se tiran, hay que tirarse cuneta abajo. Cuiden la familia, viene diciembre y esto viene malo. Miren qué destrozo… esos son irresponsabilidades de los choferes que andan a lo loco en las calles".
También advirtió sobre el aumento de accidentes en los últimos días: "Entre ayer y hoy, cuántos accidentes en la misma carretera de Ciego de Ávila".
Una carretera señalada por su peligrosidad
Los comentarios de los residentes en redes sociales apuntan a que esta zona de la carretera de Gaspar es una de las más peligrosas de la provincia.
Un usuario explicó que se trata de "una entre las primeras que más accidentes tiene en el año", mientras otro comentó que en ese tramo "ya este año se perdió la cuenta de los accidentes que han habido".
Mientras no se han ofrecido reportes oficiales del hecho, los vecinos coinciden en que la combinación de imprudencia y alta incidencia de siniestros en la zona amerita mayor control y responsabilidad de parte de quienes transitan por la carretera.
Preguntas frecuentes sobre el accidente múltiple en Ciego de Ávila
¿Cuáles fueron las causas del accidente en Ciego de Ávila?
El accidente se atribuye principalmente a la imprudencia de los conductores, según testigos y residentes de la zona. En el lugar del incidente, se ha observado un patrón de irresponsabilidad al volante, lo cual ha incrementado la frecuencia de los accidentes en ese tramo de la carretera. La falta de respeto por las normas de tránsito y la precaución son factores destacados por los testigos.
¿Hubo víctimas mortales en el accidente de Ciego de Ávila?
Afortunadamente, no se reportaron fallecidos en el accidente. Solo se registraron lesiones leves entre los involucrados y daños materiales significativos en los vehículos implicados.
¿Qué medidas se sugieren para mejorar la seguridad vial en la carretera de Gaspar a Ciego de Ávila?
Los residentes y testigos del accidente sugieren que se debe incrementar el control y la responsabilidad de los conductores. Además, es crucial mejorar la infraestructura vial y asegurar que las normas de tránsito sean respetadas para reducir el número de accidentes en esta peligrosa carretera.
¿Por qué es tan peligrosa la carretera de Gaspar a Ciego de Ávila?
La carretera de Gaspar a Ciego de Ávila es considerada peligrosa debido a la alta incidencia de accidentes de tránsito en la zona. Residentes y conductores frecuentemente reportan siniestros, atribuyendo la peligrosidad a la imprudencia de los conductores y posiblemente a deficiencias en la infraestructura vial.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.