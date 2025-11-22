Accidente múltiple en Ciego de Ávila deja varios heridos

Un accidente de tránsito ocurrido en el tramo conocido como La Gloriosa, en la carretera que conecta la localidad de Gaspar (municipio Baraguá) con la ciudad de Ciego de Ávila, volvió a encender las alarmas entre conductores y residentes de la zona, donde los siniestros, según testimonios, se han vuelto frecuentes.

La información comenzó a circular en redes sociales, donde testigos compartieron videos y fotos del choque en el que estuvieron implicados varios vehículos, entre ellos una rastra y al menos dos automóviles, que quedaron con daños materiales.

Foto: Facebook / Alexander Rios Cruz

Según publicó en Facebook el creador digital Alexander Ríos Cruz, no hubo víctimas mortales, aunque sí varios lesionados.

Captura de Facebook / Alexander Rios Cruz

En los comentarios a su publicación, una persona aseguró ser familiar de una de las afectadas y confirmó que "no hay fallecidos, solo lesiones y pérdidas materiales".

Foto: Facebook / Alexander Rios Cruz

No obstante, otro internauta detalló que "operan al chófer de la rastra, los demás solo algunos golpes".

Foto: Facebook / Alexander Rios Cruz

Conductores responsabilizan a la imprudencia

La indignación de los testigos no se centró solo en el accidente, sino en lo que consideran un patrón de irresponsabilidad al volante en ese tramo de la provincia.

El chofer Yunior Tamayo Barrios, quien grabó un video desde el lugar, responsabilizó directamente a la imprudencia de varios conductores.

"Esto es un llamado a todos los choferes, andan a lo loco", escribió al publicar el video donde mostraba los vehículos destrozados y una gran cantidad de personas en el área.

Yunior aseguró que circula constantemente por la carretera y que la falta de precaución de otros conductores pone en riesgo la vida de quienes sí intentan respetar la vía.

En el propio video expresó: "No respetan la vía del otro, se tiran, hay que tirarse cuneta abajo. Cuiden la familia, viene diciembre y esto viene malo. Miren qué destrozo… esos son irresponsabilidades de los choferes que andan a lo loco en las calles".

También advirtió sobre el aumento de accidentes en los últimos días: "Entre ayer y hoy, cuántos accidentes en la misma carretera de Ciego de Ávila".

Una carretera señalada por su peligrosidad

Los comentarios de los residentes en redes sociales apuntan a que esta zona de la carretera de Gaspar es una de las más peligrosas de la provincia.

Un usuario explicó que se trata de "una entre las primeras que más accidentes tiene en el año", mientras otro comentó que en ese tramo "ya este año se perdió la cuenta de los accidentes que han habido".

Mientras no se han ofrecido reportes oficiales del hecho, los vecinos coinciden en que la combinación de imprudencia y alta incidencia de siniestros en la zona amerita mayor control y responsabilidad de parte de quienes transitan por la carretera.