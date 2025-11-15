Multitudinaria caravana de motos despide a joven fallecido en accidente en Santiago de Cuba

Una caravana de motos acompañó el sepelio de Nelson Pérez, un joven de 23 años fallecido en un accidente de tránsito en el municipio Segundo Frente, en la provincia de Santiago de Cuba, gesto que se convirtió en tributo colectivo y expresión del dolor de una comunidad conmocionada por su muerte.

Según el reporte de Yosmany Mayeta Labrada, el muchacho murió de forma inmediata tras ser embestido por un auto de servicio turístico que perdió el control en una pendiente peligrosa de la carretera en Segundo Frente, justo en el momento en que él intentaba incorporarse a la vía principal desde la zona de Loma Blanca.

Pérez había detenido su motor para tomar la carretera cuando se produjo el impacto.

El choque fue directo y “no dejó margen a maniobra alguna”, detalló en su perfil el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien citó a fuentes locales para reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con esas versiones, en el auto viajaban dos hombres y una mujer que, tras el siniestro, habrían abandonado la escena porque transportaban “productos no autorizados”, una práctica vinculada al mercado negro que, según vecinos, es frecuente en esa zona rural.

La figura de Nelson Pérez era conocida en la comunidad, donde se le recuerda como un joven de carácter reservado, dedicado a arreglar piezas de motores y relacionado estrechamente con el mundo de las motos.

Su muerte, ocurrida cuando se disponía a incorporarse a la carretera y sin posibilidad de reacción, generó una ola de indignación y tristeza entre familiares, amigos y vecinos, que decidieron organizar una caravana motorizada para acompañar el cortejo fúnebre hasta su última morada.

Residentes de la zona señalaron que en ese mismo tramo de carretera se han registrado repetidos accidentes, debido a la combinación de pendientes peligrosas, condiciones del vial y circulación de vehículos que, como en este caso, pueden ir cargados con mercancías fuera del circuito formal.

La fuga de los ocupantes del auto, lejos de aliviar el impacto de la tragedia, aumentó la sensación de impotencia y reclamo de justicia en el municipio.

Mientras la familia despide a Nelson Pérez arropada por el rugido de las motos y el acompañamiento de la comunidad, el accidente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mayor control vial, de acciones contra el transporte informal de cargas y de medidas que reduzcan el riesgo en tramos identificados por los propios habitantes como puntos negros de la red de carreteras en Santiago de Cuba.