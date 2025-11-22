Crece polémica tras coronación de mexicana como Miss Universo: Acusaciones de fraude y amaño sacuden el certamen

Vídeos relacionados:

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha encendido una tormenta de reacciones, abucheos, acusaciones de fraude, tensiones internas y denuncias por parte de jueces renunciantes.

Lo que debió ser una noche de celebración en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más controversiales en la historia del certamen de belleza internacional más reconocido.

Una victoria entre abucheos

Fátima Bosch, representante de México y ahora cuarta reina de belleza universal de ese país, fue anunciada ganadora entre una mezcla de aplausos, abucheos y rostros de incredulidad.

Su coronación sorprendió a buena parte de la audiencia, especialmente al público local, que esperaba ver coronada a su favorita, la tailandesa Veena Praveenar Singh.

Los videos difundidos en TikTok muestran cómo el descontento se extendió incluso fuera del recinto.Lo que debía ser la culminación de semanas de competencia se vio empañado por un clima tenso.

En el escenario, mientras Bosch recibía la corona dorada incrustada con diamantes y perlas, los silbidos y gritos de desaprobación ponían en evidencia la fractura entre la organización, el jurado y el público.

Acusaciones de fraude: La fractura interna

Las alarmas sobre un posible amaño en la elección de la ganadora comenzaron a sonar días antes de la gala. El pianista franco-libanés Omar Harfouch, uno de los jueces invitados, anunció su renuncia al certamen denunciando irregularidades graves.

“Hubo una votación secreta para escoger a las 30 clasificadas sin intervención del jurado”, aseguró.

Calificó el proceso como “opaco, corrupto” y sugirió vínculos de interés entre el presidente de MUO y el padre de Bosch, Bernarno Bosch, empresario ligado a Pemex.

“No fue una elección transparente. La organización ya había decidido quién ganaría”, declaró en Instagram, asegurando que consideraba acciones legales por abuso de poder, corrupción y conflicto de intereses. Llamó a Bosch “una miss universo de mentira”, añadió.

Parte de la propia prensa mexicana no ha dudado en dar detalles de lo que consideran un triunfo completamente amañado.

Otros miembros del jurado original también se apartaron del evento sin explicación clara.

El exfutbolista francés Claude Makélélé anunció que no participaría en futuras ediciones.

El artista brasileño Romero Britto, también anunciado como juez, no acudió a la gala. Las ausencias, sumadas a los rumores, avivaron la desconfianza.

El silencio de la organización y la censura a la prensa

Lejos de apaciguar los ánimos, la organización de Miss Universo optó por blindar a la nueva reina ante la prensa.

En su primera rueda de prensa como Miss Universo, se vetaron las preguntas incómodas: los periodistas debieron enviar sus cuestionarios con antelación y ninguna interrogante sobre las acusaciones fue permitida.

Este acto de censura generó más suspicacia.

Al mismo tiempo, la organización anunció acciones legales contra Harfouch, pero no emitió ningún comentario oficial sobre las denuncias de fraude, los vínculos empresariales mencionados o la veracidad del sistema de votación.

Reacciones divididas: Urgullo nacional vs. indignación global

En plataformas como X y TikTok, las opiniones se dividieron. Muchos usuarios internacionales calificaron la elección de Bosch como un “robo”, “fraude” o “farsa”, y pusieron en duda la legitimidad del concurso.

“Ya nada será igual”, publicó la página especializada Real Pageanthology.

“La MUO escoge a la ganadora sin importar nada más”, sentenció.

Sin embargo, del lado mexicano y latinoamericano surgieron muestras de orgullo, defensa apasionada y emoción.

“Siempre que México gana dicen que es fraude”, se leía en múltiples comentarios.

Otros destacaban su preparación, carisma y autenticidad.

“La alegría de Tabasco, de México y de muchos latinoamericanos ya no nos la quitan. Y la corona a Fátima Bosch tampoco”, escribió una usuaria.

El altercado que encendió la mecha

La controversia no estalló de la nada.

El nombre de Fátima Bosch ya había ganado protagonismo semanas antes debido a un incidente durante la ceremonia de imposición de bandas.

Allí, el director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, reprendió públicamente a la mexicana por “no publicar suficiente contenido” en sus redes sociales promocionando el evento.

En un tono humillante y frente a cámaras en directo, la llamó “estúpida” y ordenó su expulsión de la sala.

Fátima, lejos de quedarse en silencio, se puso en pie y exigió respeto. Aquel gesto desencadenó una ola de solidaridad.

Otras concursantes se retiraron del salón en señal de apoyo, y figuras como Miss USA 2023, Noelia Voigt, condenaron el trato recibido por la mexicana.

Incluso la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum la elogió como símbolo de resistencia femenina: “Un ejemplo de mujeres que deben alzar la voz y poner límites”.

Las disculpas públicas de Nawat -una de ellas entre lágrimas- no lograron contener el impacto mediático.

El empresario Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo (MUO), intervino en defensa de Bosch, advirtiendo posibles acciones legales contra Nawat.

Aunque ambos se reunieron posteriormente en Bangkok y aseguraron haber “limado asperezas”, nunca se aclaró públicamente si las demandas se mantendrían.

Una edición caótica: Más allá de la corona

Miss Universo 2025 no solo será recordado por la polémica victoria de Bosch, sino por la sucesión de eventos desafortunados que lo marcaron desde el inicio.

Desde la caída en el escenario de Miss Jamaica, hasta el escándalo en redes cuando Miss Chile simuló esnifar cocaína en TikTok, pasando por acusaciones racistas y declaraciones despectivas hacia el director tailandés, el certamen se desarrolló como un reality show más que como una competencia de elegancia y propósito.

El conflicto entre las dos cabezas del certamen, Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil, simboliza las tensiones entre dos visiones estratégicas: la transformación de Miss Universo en un producto para redes sociales y comercio electrónico, frente al formato tradicional televisivo en declive.

Tras la compra del concurso por la empresaria trans Anne Jakrajutatip en 2022 y su apertura a mujeres casadas, con hijos y sin límite de edad, Miss Universo atraviesa una etapa de redefinición, pero también de crisis de credibilidad.

Epílogo: ¿y ahora qué?

Fátima Bosch, en su discurso como reina coronada, quiso cerrar filas ante la adversidad: “Sé que esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella”.

En otra intervención insistió: “Jamás permitan que nadie les haga dudar de su trabajo... su voz tiene que ser escuchada”.

Pero las palabras de la reina no han logrado sofocar las dudas que pesan sobre su triunfo.

En medio de un certamen fracturado, entre renuncias, acusaciones y silencios, la pregunta central sigue sin respuesta clara: ¿fue realmente Fátima Bosch la justa ganadora? O, como han sugerido varios, ¿se trató de una coronación predeterminada, al servicio de intereses cruzados?

La historia de Miss Universo 2025, lejos de cerrarse con una corona, apenas comienza. Y con ella, un debate sobre el futuro, la ética y la legitimidad de uno de los concursos más influyentes del mundo.