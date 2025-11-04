Escándalo en Miss Universo: Empresario tailandés ofende y llama "tonta" a representante de México

El certamen Miss Universo 2025 vuelve a estar en el centro de la polémica tras difundirse un video en el que el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, director local y vicepresidente del concurso para Asia y Oceanía, protagoniza un tenso enfrentamiento con Fátima Bosch, representante de México.

El incidente, ocurrido durante una reunión en Bangkok, ha desatado una ola de críticas hacia la organización. En las imágenes, Nawat cuestiona de manera insistente a Bosch por supuestamente no cumplir con actividades promocionales sobre Tailandia, el país anfitrión. Al intentar responder, la mexicana fue interrumpida varias veces por el empresario que no la dejaba hablar, hasta que le replicó: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer”.

El intercambio se tornó más tenso cuando Itsaragrisil ordenó al personal de seguridad retirar a la concursante del salón, provocando la indignación de asistentes y participantes que se solidarizaron con la mexicana y salieron junto a ella de la reunión mientras el empresario amenazaba: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

Fátima Bosch rompió el silencio, calificando la situación como “injusta” y denunciando que fue tratada con falta de respeto. “Él me llamó tonta porque tiene problemas con mi organización, y eso no es justo. Estoy aquí haciendo todo correctamente”, declaró ante medios locales.

La Organización Miss Universo México también salió en defensa de su reina y recalcó en sus redes: "Lo sucedido hoy con Nawat Itsaragrisil en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada o humillada. Creemos firmemente en los valores que Miss Universe promueve: respeto, dignidad y empoderamiento. Sabemos que esta plataforma no fue creada para dividir ni degradar, sino para enaltecer a las mujeres y darles voz y voto en el mundo”.

El escándalo ocurre a pocas semanas de la gran final del certamen, prevista para el 21 de noviembre en Bangkok, y ha generado un fuerte respaldo a la representante mexicana, quien se ha convertido en símbolo de firmeza y dignidad.

Lo más leído hoy:

Con este episodio, Miss Universo enfrenta un nuevo desafío de imagen, mientras crece la presión para que la organización revise sus protocolos de respeto y equidad hacia las concursantes.