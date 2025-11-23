¿Por qué Amazon está repartiendo reembolsos en EE.UU. y el aviso trae el nombre de Trump?

Vídeos relacionados:

Miles de usuarios de Amazon en Estados Unidos han comenzado a recibir pagos automáticos de hasta 51 dólares en los últimos días, un reembolso inesperado directamente a cuentas de PayPal o Venmo.

Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos no es solo el dinero, sino un detalle inusual en el aviso que lo acompaña: una mención directa al presidente Donald Trump, lo que ha generado confusión y teorías entre los consumidores.

¿Por qué aparece su nombre en una notificación de reembolso? ¿Y qué tiene que ver Amazon con todo esto?

Un reembolso que nace de una demanda por Amazon Prime

El origen de estos pagos se remonta a una demanda presentada en 2023 por la Comisión Federal de Comercio contra Amazon.

La queja central era que la empresa habría inscrito a consumidores en su servicio Prime sin obtener un consentimiento claro, y que además les dificultaba cancelar la membresía una vez activada.

Lo más leído hoy:

Según los documentos del caso, el flujo de compra en Amazon incluía pasos que podían inducir al error, haciendo que los usuarios se suscribieran a Prime sin darse cuenta o sin confirmar de forma explícita.

Una vez registrados, enfrentaban trabas para cancelar el servicio: múltiples pantallas, instrucciones poco claras y obstáculos que la FTC consideró deliberados.

En septiembre de 2025, tras dos años de litigio, Amazon y la FTC alcanzaron un acuerdo que obliga a la empresa a rediseñar sus procesos de suscripción y cancelación, y a pagar una suma que incluye reembolsos a los consumidores.

El fondo total supera los 2,500 millones de dólares, de los cuales una parte ya está siendo distribuida directamente a los afectados.

¿Por qué el aviso menciona al “presidente Trump”?

Una frase incluida en el aviso del reembolso ha llamado la atención de muchos:

“Usted recibe este monto porque es elegible para recibir un pago bajo un acuerdo alcanzado por la FTC del presidente Trump con Amazon.com Inc.”

La declaración ha generado sorpresa porque la demanda fue presentada en 2023, cuando Joe Biden ya ejercía como presidente. Entonces, ¿por qué se menciona a Trump?

La razón tiene que ver con los tiempos administrativos y legales dentro del gobierno federal.

Las investigaciones y líneas de acción de agencias como la FTC pueden comenzar durante una administración presidencial y concluir en otra.

En este caso, los indicios que motivaron la acción legal contra Amazon habrían comenzado a ser examinados por la FTC durante la presidencia de Donald Trump (2017–2021).

Aunque la demanda se formalizó más tarde, el lenguaje del aviso refleja ese historial institucional y legal.

En otras palabras, no se trata de una iniciativa política reciente ni de una decisión tomada por el presidente.

El texto hace alusión al periodo de origen de la investigación, como parte de una práctica habitual en los documentos legales emitidos por agencias federales.

¿Quién puede recibir hasta 51 dólares?

El acuerdo beneficia a consumidores que se registraron en Amazon Prime entre junio de 2019 y junio de 2025, bajo los procesos de suscripción que fueron cuestionados por la FTC.

Pero no todos los que se inscribieron en ese período recibirán pagos. Para ser elegible, el usuario debe cumplir con dos condiciones:

-Haber sido registrado mediante los flujos de inscripción considerados problemáticos.

-Haber utilizado poco o nada los beneficios de Prime en los meses posteriores al registro.

Esto último se basa en la lógica de que muchos usuarios fueron inscritos sin querer o sin comprender del todo las condiciones del servicio.

La cantidad a recibir varía según el historial de cargos y si el cliente ya había recibido algún tipo de reembolso por parte de Amazon anteriormente. El monto máximo es de 51 dólares.

¿Cómo llegan los pagos?

Los reembolsos comenzaron a enviarse el 12 de noviembre de 2025 y continuarán hasta finales de diciembre.

Los consumidores elegibles recibirán el dinero de forma automática, sin necesidad de completar formularios ni realizar trámites adicionales.

El dinero llega a través de dos plataformas principales: PayPal y Venmo, bajo el nombre “FTC Prime Subscription Settlement Fund”.

Si el usuario no acepta el pago en un plazo determinado, se le enviará un cheque físico a la dirección registrada en su cuenta de Amazon.

El objetivo de este método es facilitar el proceso y reducir la fricción que suele acompañar a reembolsos masivos, evitando intermediarios o procesos burocráticos innecesarios.

¿Cómo saber si el aviso es legítimo?

Como ocurre con cualquier pago significativo, este tipo de reembolsos se convierte rápidamente en un blanco para estafadores.

La Comisión Federal de Comercio ha emitido varias recomendaciones para que los usuarios puedan verificar la legitimidad del aviso y proteger su información personal:

-Revisar directamente desde las aplicaciones o sitios oficiales de PayPal y Venmo.

-Evitar hacer clic en enlaces recibidos por correo electrónico o mensaje de texto.

-Desconfiar de cualquier solicitud de códigos, contraseñas o información bancaria.

-Si el pago aparece en la cuenta de forma automática bajo el nombre oficial del fondo, no es necesario hacer ningún otro paso. No se debe pagar ninguna tarifa ni ofrecer información adicional para recibir el dinero.

Este caso se suma a una serie de acciones legales y regulatorias contra grandes empresas tecnológicas que han sido criticadas por prácticas poco transparentes hacia los consumidores.

En este contexto, la FTC busca sentar precedentes que obliguen a las plataformas a ofrecer procesos más claros, simples y justos.

El acuerdo con Amazon no solo representa una compensación económica, sino también un mensaje sobre cómo deben funcionar las suscripciones en línea.