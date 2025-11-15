Joven madre cubana responde con dignidad a comentario despectivo y se gana ovación en redes

La joven cubana Daniela Peña Rodríguez, residente en Estados Unidos, se volvió viral en TikTok tras responder con elegancia y orgullo a un comentario ofensivo sobre su decisión de emigrar.
En un video compartido en Facebook, la joven mostró el comentario que recibió por parte de un usuario que le escribió: “Te hubieras quedado en Cuba en ves [sic] de venir a bailar en los Go gos [sic] como hacen todas ustedes y los chulos tarjeteando por a...”.
Lejos de entrar en una discusión, Daniela decidió responder con hechos. En lugar de palabras, grabó el video donde mostró su rutina diaria como conductora y repartidora de Amazon, luciendo su uniforme y cargando paquetes durante su jornada laboral.
“Así o más claro…?”, escribió junto al video, acompañado de etiquetas como #creadoradecontenido, #Amazon, #driver y #Delivery.
El clip alcanzó más de 160 mil reproducciones en apenas unos días y generó una avalancha de comentarios de apoyo y admiración.
“No sé quién eres, pero por si nadie te lo ha dicho, lo estás haciendo bien. Dios nunca deja en vergüenza a sus hijos”, le escribió una usuaria.
“Métele duro chiquita, paso a paso llegarás lejos. Aquí cualquier trabajo honesto vale”, comentó otro cubano radicado en EE. UU.
“Así es como se responde, mis respetos. Y aunque alguna bailara, también es su derecho”, opinó una internauta.
Muchos cubanos elogiaron la actitud de Daniela y criticaron la mentalidad de quienes generalizan o menosprecian a las mujeres que emigran buscando una vida mejor.
“Lo mejor que hiciste fue callar con trabajo. Eso es dignidad”, escribió una usuaria, mientras otro añadió: “Escogiste el camino largo, pero el de la decencia y el esfuerzo”.
Daniela, madre joven residente legal en EE. UU. y creadora de contenido, ha compartido anteriormente en sus redes su historia de superación, incluyendo su salida definitiva de Cuba tras haberlo intentado en balsa junto a su esposo y amigos.
Su historia refleja la determinación de muchos cubanos que, lejos de rendirse, trabajan duro para salir adelante en un país nuevo.
En un contexto donde los prejuicios y los ataques en redes son frecuentes, la cubana se ganó el respeto de cientos por su serenidad y ejemplo.
Una lección de humildad y orgullo para quienes creen que solo hay una forma de triunfar lejos de Cuba.
