Joven madre cubana responde con dignidad a comentario despectivo y se gana ovación en redes

Daniela Peña, joven madre cubana en EE. UU., se volvió viral al responder con dignidad a un comentario despectivo sobre su condición de mujer emigrante. Mostró su rutina laboral y recibió apoyo masivo por su esfuerzo y superación.

Sábado, 15 Noviembre, 2025 - 08:40

Daniela Peña Rodríguez en su trabajo Foto © Captura de video Facebook / Daniela Peña Rodríguez

La joven cubana Daniela Peña Rodríguez, residente en Estados Unidos, se volvió viral en TikTok tras responder con elegancia y orgullo a un comentario ofensivo sobre su decisión de emigrar.

En un video compartido en Facebook, la joven mostró el comentario que recibió por parte de un usuario que le escribió: “Te hubieras quedado en Cuba en ves [sic] de venir a bailar en los Go gos [sic] como hacen todas ustedes y los chulos tarjeteando por a...”.

Captura de pantalla Facebook / Daniela Peña Rodríguez

Lejos de entrar en una discusión, Daniela decidió responder con hechos. En lugar de palabras, grabó el video donde mostró su rutina diaria como conductora y repartidora de Amazon, luciendo su uniforme y cargando paquetes durante su jornada laboral.

“Así o más claro…?”, escribió junto al video, acompañado de etiquetas como #creadoradecontenido, #Amazon, #driver y #Delivery.

El clip alcanzó más de 160 mil reproducciones en apenas unos días y generó una avalancha de comentarios de apoyo y admiración.

Lo más leído hoy:

“No sé quién eres, pero por si nadie te lo ha dicho, lo estás haciendo bien. Dios nunca deja en vergüenza a sus hijos”, le escribió una usuaria.

“Métele duro chiquita, paso a paso llegarás lejos. Aquí cualquier trabajo honesto vale”, comentó otro cubano radicado en EE. UU.

“Así es como se responde, mis respetos. Y aunque alguna bailara, también es su derecho”, opinó una internauta.

Muchos cubanos elogiaron la actitud de Daniela y criticaron la mentalidad de quienes generalizan o menosprecian a las mujeres que emigran buscando una vida mejor.

“Lo mejor que hiciste fue callar con trabajo. Eso es dignidad”, escribió una usuaria, mientras otro añadió: “Escogiste el camino largo, pero el de la decencia y el esfuerzo”.

Daniela, madre joven residente legal en EE. UU. y creadora de contenido, ha compartido anteriormente en sus redes su historia de superación, incluyendo su salida definitiva de Cuba tras haberlo intentado en balsa junto a su esposo y amigos.

Su historia refleja la determinación de muchos cubanos que, lejos de rendirse, trabajan duro para salir adelante en un país nuevo.

En un contexto donde los prejuicios y los ataques en redes son frecuentes, la cubana se ganó el respeto de cientos por su serenidad y ejemplo.

Una lección de humildad y orgullo para quienes creen que solo hay una forma de triunfar lejos de Cuba.

COMENTAR

Archivado en:

Madres cubanas
Inmigrantes cubanos
Joven Cubana
Amazon
Inmigración Cubana
Cubanos inmigrantes
Jóvenes cubanos
Crisis migratoria cubana
Redes sociales
Internacionales
Estados Unidos
Videos
Noticias en 2025
Noticias en Noviembre del 2025
Noticias del Sábado, 15 de Noviembre del 2025

Entretenimiento

Equipo de Redacción de Entretenimiento de CiberCuba. Te traemos lo último en cultura, espectáculos y tendencias de Cuba y Miami.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Entretenimiento

Equipo de Redacción de Entretenimiento de CiberCuba. Te traemos lo último en cultura, espectáculos y tendencias de Cuba y Miami.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada