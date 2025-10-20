Cubano en Arizona pierde su carro trabajando para Amazon Flex y enfrenta deuda de mil dólares

Anthony, un joven cubano de 27 años residente en Arizona, perdió su carro mientras trabajaba como repartidor de Amazon Flex y ahora enfrenta una deuda de mil dólares, además de haber perdido su medio de trabajo.

La historia fue dada a conocer este domingo por el periodista Javier Díaz, quien recordó que entrevistó a Anthony en 2022, cuando el joven estuvo hospitalizado tras contraer una bacteria que casi le cuesta una pierna.

“Desde que llegó a Estados Unidos no ha sido fácil para él. Superó una enfermedad grave y ahora vuelve a pasar por algo terrible”, escribió Díaz en una publicación en Facebook.

Según contó el comunicador, el incendio ocurrió justo después de que Anthony terminara una de sus rutas de entrega en Arizona.

El vehículo, que era su herramienta de trabajo, quedó totalmente destruido.

Sus amigos le abrieron una cuenta en GoFundMe para ayudarlo a saldar la deuda y reunir dinero para comprar otro carro.

En la descripción de la campaña, Anthony relató con humildad lo sucedido: “Gracias a Dios estoy bien físicamente, pero mi herramienta de trabajo quedó totalmente destruida. Ese carro era lo que me permitía salir todos los días a entregar paquetes y ganarme la vida con esfuerzo y dedicación”.

El joven cubano explicó que no busca lujos, sino una oportunidad para seguir adelante.

“No fue fácil ver cómo en cuestión de minutos se iba el fruto de tanto trabajo. Hoy pido ayuda no para caprichos, sino para poder comprar otro carro y seguir trabajando. Ser repartidor ha sido mi manera de salir adelante y no quiero rendirme”, escribió.

Hasta el momento, la campaña de GoFundMe ha recaudado 1,893 dólares de los 3,000 que se propuso como meta.

Anthony agradeció las muestras de apoyo recibidas y dijo sentirse abrumado por la solidaridad de sus amigos y compatriotas.

“Me dio pena aceptar la ayuda, pero estoy muy agradecido. Nunca fue mi intención recaudar fondos de esta manera”, le dijo a Javier Díaz, quien destacó su esfuerzo, humildad y perseverancia.

El caso de Anthony refleja las dificultades que muchos inmigrantes cubanos enfrentan en Estados Unidos, donde el esfuerzo diario por salir adelante a menudo se ve interrumpido por circunstancias inesperadas.

Aun así, la historia de este joven también muestra la fuerza de la comunidad cubana y la solidaridad que surge cuando uno de los suyos necesita volver a empezar.

