Arrestan a párroco cubano en Miami-Dade tras una pelea en plena colecta para Cuba

El padre Jesús Gabriel Saldaña, reconocido en el sitio web de la Iglesia Católica St. Kevin’s, fue arrestado en Miami-Dade bajo varios cargos, según los registros judiciales del condado.

El religioso, nacido en Cuba y residente en Estados Unidos desde 1987, enfrenta acusaciones de allanamiento de un vehículo ocupado, agresión a una persona mayor de 65 años y daños a la propiedad inferiores a 200 dólares.

De acuerdo con su abogado, el párroco se encontraba en el estacionamiento de su parroquia recolectando ayuda para Cuba, para los damnificados del huracán Melissa, cuando se produjo una disputa con otro individuo, presuntamente por anuncios políticos sobre la isla.

Un juez encontró causa probable y estableció fianzas de 7.500, 5.000 y 150 dólares por cada cargo que enfrenta ahora el pastor. Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el incidente.