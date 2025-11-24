Arrestan a párroco cubano en Miami-Dade tras una pelea en plena colecta para Cuba

Vídeos relacionados:
El padre Jesús Gabriel Saldaña, reconocido en el sitio web de la Iglesia Católica St. Kevin’s, fue arrestado en Miami-Dade bajo varios cargos, según los registros judiciales del condado.
El religioso, nacido en Cuba y residente en Estados Unidos desde 1987, enfrenta acusaciones de allanamiento de un vehículo ocupado, agresión a una persona mayor de 65 años y daños a la propiedad inferiores a 200 dólares.
De acuerdo con su abogado, el párroco se encontraba en el estacionamiento de su parroquia recolectando ayuda para Cuba, para los damnificados del huracán Melissa, cuando se produjo una disputa con otro individuo, presuntamente por anuncios políticos sobre la isla.
Un juez encontró causa probable y estableció fianzas de 7.500, 5.000 y 150 dólares por cada cargo que enfrenta ahora el pastor. Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el incidente.
Preguntas frecuentes sobre el arresto del pastor cubano en Miami-Dade
¿Por qué fue arrestado el pastor cubano Jesús Gabriel Saldaña en Miami-Dade?
El pastor Jesús Gabriel Saldaña fue arrestado bajo varios cargos, incluyendo allanamiento de un vehículo ocupado, agresión a una persona mayor de 65 años y daños a la propiedad inferiores a 200 dólares. El incidente ocurrió durante una colecta de ayuda para los damnificados del huracán Melissa en Cuba, donde se produjo una disputa con otro individuo.
¿Qué desencadenó la pelea durante la colecta para los damnificados del huracán Melissa en Cuba?
La disputa se originó presuntamente por anuncios políticos sobre la isla, mientras el pastor Saldaña recolectaba ayuda en el estacionamiento de la parroquia. La colecta tenía como objetivo asistir a los damnificados del huracán Melissa, que causó severos daños en el oriente de Cuba, incluyendo el simbólico Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre.
¿Cuáles son las consecuencias legales para el pastor Jesús Gabriel Saldaña tras su arresto?
Un juez encontró causa probable y estableció fianzas de 7.500, 5.000 y 150 dólares por cada uno de los cargos que enfrenta. El pastor Saldaña deberá pagar un total de 12.650 dólares en fianzas para enfrentar los cargos en libertad mientras se resuelve su situación legal.
