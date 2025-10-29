Saquean iglesia de los Escolapios en Guanabacoa: Se llevaron todos los ventiladores y candelabros

Vídeos relacionados:

La comunidad de la Iglesia de los Escolapios en Guanabacoa, La Habana, denunció un robo con vandalismo ocurrido la noche de este martes.

Según el comunicado difundido por la propia comunidad parroquial, el hecho dejó sustracciones y destrozos en distintas áreas del templo y derivó en un reclamo público por la falta de respuesta inmediata de las autoridades tras haberse realizado la denuncia al 106.

Los responsables se llevaron candelabros del Santísimo, de la Sagrada Familia y de otras imágenes, además de ventiladores, bombillos y ornamentos litúrgicos, y provocaron daños materiales al romper una vitrina y los escaparates de madera.

El texto subraya que los objetos sustraídos tienen, además de valor material, un “inmenso valor espiritual” para los feligreses.

Captura de Facebook

El aviso agrega que los intrusos forzaron y rompieron los barrotes de madera de una ventana para extraer los bienes, lo que a juicio de la comunidad evidencia una acción premeditada y violenta contra el recinto sagrado.

Tras informar que se llamó al número 106 y se formalizó la denuncia, los Escolapios aseguran que, al momento de publicar su mensaje, ninguna autoridad se había presentado en el lugar para recoger evidencias, constatar los daños o iniciar la investigación, situación que describen como un sentimiento de abandono institucional.

"Nos sentimos abandonados por quienes tienen el deber constitucional de proteger a los ciudadanos y nuestro patrimonio. Si no responden ante un hecho delictivo de esta magnitud, ¿dónde queda la seguridad que merecemos?", escribieron.

Ante lo ocurrido, la comunidad exige una investigación inmediata y efectiva, la presencia urgente de las autoridades y medidas de protección reales para los espacios religiosos, además de una respuesta institucional a la delincuencia.

También solicita a los vecinos compartir la denuncia y aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el hecho.

Robos y vandalismo en iglesias cubanas

La Agencia Católica de Informaciones denunció en 2024 que desde marzo de 2023 se habían registrado más de 50 robos y actos de vandalismo en iglesias de Cuba.

Al menos 50 casos de robos y vandalismo en 34 parroquias y casas religiosas de Cuba se han reportado desde marzo de 2023, la mayoría de estos en La Habana y sin que las autoridades hagan nada para detener el fenómeno.

Afirmó que casi una veintena de estos delitos fueron cometidos por un hombre el cual goza de impunidad porque la policía nunca llega a tiempo para atraparlo.