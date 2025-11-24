Qué se sabe del mosquito Aedes vittatus, presente en Cuba desde 2020 y transmisor de cuatro enfermedades

Vídeos relacionados:

En medio de la actual epidemia de chikungunya que afecta a la población cubana, cobra relevancia un hallazgo científico publicado en 2022 por la revista MEDISAN, que confirmó la presencia en Cuba del mosquito Aedes vittatus, una especie invasora capaz de transmitir dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

El estudio, realizado por especialistas del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, documentó que este mosquito fue detectado por primera vez en enero de 2020 en la localidad de Ramón de las Yaguas, en el municipio cabecera.

Desde entonces, se ha reportado su presencia en al menos cuatro municipios de la provincia y en más de 30 localidades del oriente del país.

El Aedes vittatus se considera una especie invasora con alta capacidad de adaptación, y su aparición encendió las alarmas sanitarias, ya que comparte criaderos con el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, principales vectores de enfermedades virales en la isla.

Su capacidad de reproducirse en ambientes rurales, urbanos e incluso selváticos, lo convierte en un enemigo silencioso y difícil de erradicar.

A diferencia del Aedes aegypti, que suele alimentarse casi exclusivamente de sangre humana y se reproduce en espacios domésticos, el Aedes vittatus puede alimentarse tanto de humanos como de otros mamíferos, y depositar sus huevos en una gran variedad de lugares: charcos, tanques, macetas, bambú, barriles o huecos de árboles.

Además, sus huevos son más resistentes a la desecación y al sol, y sus larvas toleran niveles de salinidad y temperaturas de hasta 46 grados, lo que le permite sobrevivir en condiciones extremas.

El artículo científico advierte que esta especie puede convertirse en un vector importante de arbovirosis en Cuba, si logra establecerse de forma permanente.

Por ello, el hallazgo motivó una alerta entomológica nacional y la recomendación de intensificar la vigilancia y el control vectorial en las provincias orientales.

Según los autores del estudio, liderado por Mirtha Gladys Pérez Menzies, el descubrimiento incrementó a 71 el número total de especies de mosquitos registradas en el país, lo que confirma la expansión de la fauna culícida cubana.

También advirtieron sobre la necesidad de fortalecer la investigación y el control epidemiológico, ante la posibilidad de que esta especie amplíe su distribución hacia el centro y occidente de la isla.

La presencia del Aedes vittatus coincide con un contexto epidemiológico crítico, marcado por el repunte del dengue y la expansión del chikungunya.

Los especialistas alertan que cualquier nuevo vector capaz de transmitir estos virus representa un riesgo adicional para la salud pública, sobre todo en zonas donde persisten problemas de saneamiento y escasez de agua potable que obligan a la población a almacenar líquidos en depósitos domésticos.

En un país donde los mosquitos se han convertido en símbolo de alarma sanitaria, el Aedes vittatus suma un nuevo desafío para el sistema de salud cubano, ya saturado por la falta de recursos, reactivos y personal especializado.