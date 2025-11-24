Más de 30 detenidos durante protesta contra ICE en el Centro de Detención Krome, en Miami-Dade

La policía de Miami-Dade detuvo a 31 personas este sábado, durante una protesta frente al Centro de Detención Krome contra el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), informaron medios de prensa locales.
Los manifestantes marcharon desde el centro de detención Alligator Alcatraz, en los Everglades, hasta el de Krome, donde bloquearon la entrada, exigiendo el cierre de esa instalación y la liberación de los inmigrantes recluidos allí.
Los participantes en la protesta portaban fotografías de personas que murieron bajo custodia de la agencia federal y carteles con el rótulo: “ICE secuestró a mi vecino”.
La Oficina del Alguacil del condado de Miami-Dade (MDSO) informó que los agentes realizaron los arrestos luego de que varias personas bloquearan la puerta de entrada de Krome y se negaran a retirarse tras reiteradas peticiones, según un reporte de Telemundo 51.
Los asistentes a la manifestación, organizada por Sunrise Movement, denunciaron el trato cruel e inhumano que la agencia da a los inmigrantes, según un comunicado oficial de la organización.
“ICE es una organización criminal que aterroriza a la gente común en nombre de multimillonarios fascistas. No tienen derecho a secuestrar a nuestros vecinos, y es hora de que cada estadounidense se enfrente a sus tácticas de intimidación”, declaró Carly Shaffer, organizadora de Sunrise Movement.
“Como jóvenes, nos negamos a aceptar un futuro en el que nuestros amigos y familiares puedan desaparecer sin previo aviso”, manifestó Manu Guerrero, organizador de Sunrise Miami. “Estamos actuando porque nuestras comunidades merecen seguridad y la libertad de vivir sin miedo. No nos detendremos hasta que nuestros seres queridos estén sanos y salvos en casa, adonde pertenecen”.
Según el reporte de Telemundo 51, las autoridades alegaron que, “aunque apoyan plenamente el derecho a la expresión pacífica, es necesario garantizar la seguridad y el acceso a las instalaciones críticas”.
Los manifestantes fueron acusados de allanamiento y recluidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. La estación televisiva WLRN informó que varios fueron liberados tras pagar una fianza y están a la espera de una comparecencia ante el tribunal.
La administración del presidente Donald Trump lleva a cabo desde enero una ofensiva contra la inmigración ilegal, con arrestos y deportaciones masivas de inmigrantes.
En estos 10 meses, se ha registrado un incremento significativo del número de personas recluidas en los centros de detención de ICE, incluido Krome, el más grande de Florida, indicó WLRN.
Según datos del Consejo Americano de Inmigración, 2025 fue el año más mortífero para los inmigrantes detenidos por ICE desde 2004. En el último año fiscal, concluido el 30 de septiembre, 23 inmigrantes murieron bajo custodia federal. Desde entonces, dos personas más han perdido la vida en sus instalaciones.
Una investigación del Senado de Estados Unidos descubrió el mes pasado decenas de informes creíbles sobre negligencia médica y malas condiciones en los centros de reclusión de inmigrantes de todo el país, reportó WLRN.
Las autoridades y funcionarios de ICE han rechazado las denuncias de malos tratos y precarias condiciones en esos centros.
