Protesta en Guantánamo por la falta de agua y electricidad tras el huracán Melissa

Decenas de vecinos del reparto Ho Chi Minh, en la ciudad de Guantánamo, salieron este viernes a la calle para exigir “respuestas” y asistencia inmediata ante la falta de agua potable y electricidad tras el paso del huracán Melissa.

La manifestación —que congregó a alrededor de un centenar de personas— denunció muchos días sin servicios básicos, escasez de alimentos y ausencia de información oficial sobre la recuperación; el ambiente se mantuvo tenso aun después de la llegada de policías y oficiales de la Seguridad del Estado, que contribuyeron a disipar el acto.

Los testimonios recogidos por José Raúl Gallegos y el medio Martí Noticias, describen un cuadro de abandono institucional y urgencia social.

“Estamos desesperados. No tenemos luz, no tenemos agua, y nadie nos da respuesta. Aquí hay niños y ancianos que no pueden seguir así”, dijo una vecina que escribió a nuestra redacción bajo condición de anonimato.

Los manifestantes increparon a funcionarios locales y a trabajadores de la empresa eléctrica.

“Esto es una dictadura, lo sabe el mundo entero”, dijo la fuente a nuestra redacción. “No somos perros, somos personas”, “Hasta cuándo es el abuso”, añadió.

Lo más leído hoy:

También denunciaron que “hay donaciones ahí que se las quieren coger” y que llevan “días durmiendo sin corriente”.

La protesta se concentró en las calles Moncada y 12 Sur, frente a la carpa donde opera la bodega del barrio.

Según el activista Miguel Ángel López Herrera, residente en la zona, el malestar escaló cuando, tras meses de carencias, solo llegaron “dos libras de arroz” a los núcleos familiares, como constató Martí Noticias.

“La gente no aguanta más. Demasiadas enfermedades, sin medicamentos. No hay casa que no haya sido afectada por el huracán, muchas sin techo”, sostuvo.

En las redes circularon videos del momento en que los vecinos exigían la presencia de autoridades y “una respuesta efectiva” a la crisis humanitaria.

Captura de Facebook

De acuerdo con los reportes, la protesta se disipó tras la intervención de la policía y agentes de la Seguridad del Estado; no se informó de detenciones en el lugar, pero fuentes locales advirtieron que la tensión persiste y que el restablecimiento de servicios sigue siendo incierto.

Hasta el cierre de los testimonios citados, no había declaraciones oficiales sobre los reclamos de los vecinos ni un parte claro del estado de las redes eléctrica y de abasto de agua en el municipio.

El escenario en Ho Chi Minh se inserta en un panorama regional de daños: el huracán Melissa dejó severas afectaciones en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, con inundaciones en múltiples localidades y perjuicios en viviendas, carreteras, redes eléctricas y de telecomunicaciones.

En la capital provincial, residentes aseguran que las brigadas de reparación y equipos de emergencia no han llegado aún a todos los puntos críticos, mientras los cortes prolongados, la escasez de alimentos y las altas temperaturas agravan el cuadro sanitario y emocional de la población.