Trasladan a terapia intermedia a preso político en huelga de hambre hace más de 30 días

El preso político Yosvany Rosell García Caso fue trasladado a terapia intermedia tras más de 30 días en huelga de hambre sin asistencia médica.

“El médico me dijo que habían determinado trasladarlo para terapia intermedia por los tantos días que lleva sin comer y, así, cualquier cosa podría ser llevado para terapia intensiva”, dijo este domingo su esposa Mailín Sánchez a Martí Noticias.

Rosell García Caso estaba internado en la Sala de Penados del Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín.

“Él está consciente y no se deja medicar, ni se deja tocar. Él mantiene su postura de huelga. El médico dice que, si él no lo permite, no se le administra nutrición parental a través de la vena", explicó Sánchez.

La mujer dijo que, según los médicos, “cuando él esté inconsciente, entonces los familiares tienen que autorizar cualquier tratamiento”.

“Yo sí estoy dispuesta a firmar porque me interesa la vida de mi esposo, al que le estamos pidiendo que se deje atender por los médicos, tomar la presión, aunque continúe la huelga, pero él no quiere, él no se deja”, relató.

Un guardia de la Sala de Penados del centro hospitalario confirmó a Martí Noticias que el huelguista había sido trasladado a terapia intermedia.

El viernes la Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó su preocupación por el grave estado de salud de Rosell García Caso, quien cumplió 32 días en huelga de hambre en protesta por su condena de 15 años de prisión impuesta por el régimen cubano tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J).

“Yosvany Rosell García Caso continúa en huelga de hambre tras la injusta condena de 15 años impuesta por el régimen cubano por su participación en las protestas del 11 de julio. Las condiciones inhumanas en la prisión de El Yayal, sumadas a su precario estado de salud, son motivo de grave preocupación. No hay justificación alguna para el maltrato que sufre. Debe ser liberado y recibir atención médica adecuada”, publicó la sede diplomática en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

García Caso, herrero de profesión y padre de tres hijos, fue trasladado el 19 de noviembre al Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín tras 29 días de ayuno total.

Condenado inicialmente a 30 años por sedición y luego a 15 tras una apelación, García Caso es considerado por activistas y organizaciones de derechos humanos como el preso político en peor estado de salud dentro del grupo de manifestantes encarcelados por las protestas del 11J.

Desde su detención en 2021, ha sido víctima de golpizas, celdas de castigo e incomunicación.

Su historial incluye múltiples huelgas de hambre y plantones, y durante una de ellas en 2022 rechazó incluso medicamentos esenciales para su cardiopatía crónica.

Activistas del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y del Movimiento Cristiano Liberación han advertido que su vida “corre peligro cada minuto que pasa” y responsabilizan directamente al gobierno cubano por cualquier desenlace fatal.