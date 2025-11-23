Expreso político del 11J se va de Cuba tras meses de acoso: "La represión no terminó cuando salí de prisión"

Vídeos relacionados:

El manifestante del 11 de julio Samuel Pupo Martínez tuvo que abandonar Cuba y se encuentra actualmente en Costa Rica, país en el que ha solicitado protección tras sufrir meses de hostigamiento implacable incluso después de haber sido excarcelado.

Tras cumplir condena por su participación en las protestas, Pupo, de 51 años, intenta ahora reconstruir su vida lejos del control del régimen castrista y preparar el camino para la reunificación con su familia, que permanece en la Isla.

La prisión no fue el fin del castigo

Aunque oficialmente liberado, el régimen no lo dejó vivir en libertad.

Tras salir de la cárcel, Pupo, residente en Cárdenas, fue sometido a vigilancia, citaciones intimidatorias, amenazas constantes y presiones para silenciarlo; herramientas habituales para forzar al exilio a quienes se niegan a rendirse ante el poder.

Según contó al portal Click-Cuba, su libertad era solo nominal, condicionada a guardar silencio. El acoso se intensificó en los últimos meses, hasta volver inviable su permanencia en el país sin exponerse de nuevo a una celda… o algo peor.

Una salida forzada y una escala poco común en Nicaragua

Su ruta de escape comenzó con una escala inesperada: Nicaragua, un país estrechamente aliado de La Habana y que rara vez permite la entrada de opositores cubanos.

Haber ingresado allí se convirtió en una excepción que le permitió no ser devuelto a Cuba y continuar su camino hasta Costa Rica, donde hoy intenta regularizar su estatus migratorio.

Desde suelo costarricense, Pupo busca adaptarse y estabilizarse para poder llevar consigo a su familia.

Costa Rica, conocida por acoger a perseguidos políticos, le ofrece algo que nunca tuvo en Cuba: la posibilidad de vivir sin miedo a la Seguridad del Estado.

Un patrón de represión sostenida: primero cárcel, luego exilio

El caso de Pupo ilustra un mecanismo habitual: el gobierno encarcela al disidente, lo vigila cuando sale y finalmente lo empuja a abandonar el país mediante hostigamiento sistemático.

El exilio funciona como una herramienta de control: elimina voces críticas sin necesidad de volver a encarcelarlas, evitando el costo político de nuevas detenciones.

La represión tras las rejas se convierte en condena perpetua, aun fuera de la prisión.

¿Quién es Samuel Pupo Martínez?

Samuel Pupo, licenciado en Matemáticas y Computación, fue detenido el mismo 11 de julio de 2021. Ese día, durante las manifestaciones, se subió sobre un carro volcado y gritó "¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!", a escasos metros de la sede del Partido del municipio.

Por su gesto, la Fiscalía lo acusó de "liderar las protestas" y un tribunal lo sentenció a tres años de prisión por desacato y desórdenes públicos.

En el momento de su arresto, trabajaba como cuentapropista. Su falta de antecedentes penales no lo salvó del castigo.

Fue encarcelado en la prisión de máxima severidad de Agüica, a pesar de padecer graves problemas de salud.

Su hijo Hugh Dieter Pupo Santana -hoy de 16 años- le envió conmovedoras cartas. En ellas expresaba su angustia, pedía a Dios su liberación y lamentaba pasar el Día de los Padres lejos de él.

Su esposa, Yuneisy Santana González, licenciada en Ciencias Humanísticas y con más de dos décadas de experiencia docente, ha estado todo este tiempo exigiendo la libertad condicional de Pupo.

Por reclamar ese derecho, la Seguridad del Estado también la hostigó, amenazándola con encarcelarla y quitarle a su hijo.

Un exiliado más por exigir libertad

Hoy, Samuel Pupo inicia una nueva vida lejos de su país, obligado a huir por mantenerse firme en su derecho a expresarse.

Su caso demuestra que en Cuba no basta con cumplir una condena para ser libre: la represión continúa fuera de las celdas, en las calles, en el hogar y en cada paso de quienes se atreven a exigir un país distinto.

Su salida no es el final de su lucha, sino el comienzo de otra, ahora en libertad y lejos del Estado que lo encarceló, vigiló y finalmente lo expulsó.