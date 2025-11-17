EE.UU. condena los abusos del régimen cubano contra los presos políticos y exige su liberación inmediata

Vídeos relacionados:

La Embajada de EE. UU. en Cuba exigió la liberación de los presos políticos en Cuba a propósito de la huelga de hambre que llevan a cabo 10 de ellos.

“Condenamos los abusos y malos tratos que sufren los presos políticos en las cárceles del régimen cubano. Es alarmante que presos del 11J como Yosvany Rosell García están en huelga de hambre manifestándose en contra de los constantes abusos, nos unimos a su exigencia de liberación para todos los presos políticos. Todos”, se lee en un post de Facebook de la sede diplomática.

“El pedido que se liberen todos es urgente porque hay por lo menos estos 10 presos políticos que estén en huelga de hambre”, agregaron.

Los presos políticos en huelga son Yosvany Rosell García Caso, José Antonio Pompa López, Josiel Guía Piloto, Lázaro Piloto Romero, Adrián Fernando Domínguez, Daniel Alfaro Frías y Aníbal Yaciel Palau y Óscar Corría Sánchez.

El caso más crítico es el de Yosvani Rosell García Caso, quien cumple 24 días sin ingerir alimentos y se encuentra en estado de extrema debilidad.

El activista sindical Iván Hernández Carrillo denunció que los huelguistas “están aislados e incomunicados” y que las autoridades penitenciarias intentan quebrar la protesta mediante presiones a sus familiares. En el caso de García Caso, solo se permitió una visita de su esposa para convencerlo de abandonar la huelga, “pero él se mantiene firme”, afirmó.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) advirtió que la vida de García Caso corre peligro “cada minuto que pasa”, y exigió su liberación inmediata y atención médica urgente. Otras fuentes independientes confirmaron que el preso apenas puede moverse y necesita ser trasladado en silla de ruedas. En el caso del medio independiente Alas Tensas, cifró el número de huelguistas en diez.

Mientras tanto, la esposa de Pompa López expresó preocupación por la falta total de información sobre su estado de salud: “Él tiene problemas renales y lleva once días sin comer. Nadie llama, nadie informa nada. Siento que quieren dejar morir a los presos políticos”, declaró.

De acuerdo con el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), entre marzo de 2024 y marzo de 2025 se registraron 1,858 incidentes graves dentro del sistema carcelario cubano, caracterizado por “hacinamiento extremo, desnutrición masiva, agua contaminada y ausencia de atención médica”.

La directora del CDPC, Camila Rodríguez, denunció que “el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política”, y exigió una respuesta internacional contundente ante lo que calificó como “una política estructural de castigo y silencio”.

En este contexto, líderes opositores en el exilio, entre ellos José Daniel Ferrer, convocaron para este domingo en Miami una manifestación en apoyo a los presos políticos en huelga de hambre y a todos los encarcelados por motivos de conciencia en Cuba.