Huelga de hambre en Cuba: Nueve presos políticos al borde del colapso físico

La crisis humanitaria en las cárceles cubanas se agrava con la incorporación de dos nuevos presos políticos a una huelga de hambre que ya suma nueve reclusos en protesta por las condiciones inhumanas y la represión del régimen de Miguel Díaz-Canel.

El caso más crítico es el de Yosvani Rosell García Caso, quien cumple 23 días sin ingerir alimentos y se encuentra en estado de extrema debilidad, según alertó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La información fue confirmada por el Centro Cubano de Derechos Humanos, citado por Martí Noticias, que identificó entre los huelguistas a Walfrido Rodríguez Piloto, recluido en el penal de Jóvenes del Cotorro, en La Habana, y a Onaikel Infante, preso en Agüica, Matanzas.

Ambos se suman a García Caso, José Antonio Pompa López, Josiel Guía Piloto, Lázaro Piloto Romero, Adrián Fernando Domínguez, Daniel Alfaro Frías y Aníbal Yaciel Palau.

Captura de pantalla Facebook / Alas Tensas

El activista sindical Iván Hernández Carrillo denunció que los huelguistas “están aislados e incomunicados” y que las autoridades penitenciarias intentan quebrar la protesta mediante presiones a sus familiares. En el caso de García Caso, solo se permitió una visita de su esposa para convencerlo de abandonar la huelga, “pero él se mantiene firme”, afirmó.

El OCDH advirtió que la vida de García Caso corre peligro “cada minuto que pasa”, y exigió su liberación inmediata y atención médica urgente. Otras fuentes independientes confirmaron que el preso apenas puede moverse y necesita ser trasladado en silla de ruedas. En el caso del medio independiente Alas Tensas, cifró el número de huelguistas en diez.

Mientras tanto, la esposa de Pompa López expresó preocupación por la falta total de información sobre su estado de salud: “Él tiene problemas renales y lleva once días sin comer. Nadie llama, nadie informa nada. Siento que quieren dejar morir a los presos políticos”, declaró.

De acuerdo con el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), entre marzo de 2024 y marzo de 2025 se registraron 1,858 incidentes graves dentro del sistema carcelario cubano, caracterizado por “hacinamiento extremo, desnutrición masiva, agua contaminada y ausencia de atención médica”.

La directora del CDPC, Camila Rodríguez, denunció que “el sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política”, y exigió una respuesta internacional contundente ante lo que calificó como “una política estructural de castigo y silencio”.

En este contexto, líderes opositores en el exilio, entre ellos José Daniel Ferrer, convocaron para este domingo en Miami una manifestación en apoyo a los presos políticos en huelga de hambre y a todos los encarcelados por motivos de conciencia en Cuba.