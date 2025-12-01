Maduro acusa a Trump de querer adueñarse de las “vastas reservas” petroleras de Venezuela

Vídeos relacionados:

El régimen venezolano acusó este domingo a EE. UU. de querer adueñarse de las “vastas reservas petroleras” del país.

En una carta enviada al Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y países miembros (OPEP+), Maduro acusó a Trump de pretender el petróleo venezolano “mediante el uso de la fuerza militar letal”.

“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, se lee en la misiva dirigida a Haitham Al Ghais.

“Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”, agrega.

Maduro pide a los países miembros de la OPEP ayuda para detener una “agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”.

Llamada con Trump

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con Maduro, en medio de la mayor escalada de tensión entre Washington y Caracas en años. La revelación ocurrió a bordo del Air Force One, durante un intercambio informal con periodistas.

Cuando le preguntaron directamente si habló con Maduro, tal como reveló The New York Times, Trump respondió con un simple: “La respuesta es sí.” Luego, al pedirle detalles sobre la conversación, evitó calificarlas: “No diría que fue una buena o mala llamada; fue solo una llamada.”

Aunque se negó a profundizar en el contenido del intercambio, el mandatario mantuvo su mensaje de presión contra Caracas. Consultado sobre por qué la Casa Blanca considera cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela, Trump fue tajante: “Porque consideramos a Venezuela un país no muy amigo.”

Afirmó, sin presentar evidencia, que “millones” de venezolanos han llegado a Estados Unidos provenientes de “cárceles, pandillas y redes de narcotráfico”, y aseguró que muchos de ellos “no deberían estar en nuestro país”.

La llamada secreta y el clima de máxima tensión

La confirmación pública del contacto llega después de que dos investigaciones de The New York Times e Infobae sacaran a la luz que Trump y Maduro hablaron el fin de semana pasado.

Mientras la primera versión señalaba que ambos discutieron la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense, el reporte ampliado de Infobae asegura que la Casa Blanca negó rotundamente que exista intención alguna de reunión.

Según ese medio, Trump habría lanzado un ultimátum: Maduro y su círculo más cercano deben abandonar Caracas, una exigencia que incluiría a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Horas después de la llamada, Washington designó al llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), permitiendo ampliar operaciones militares y financieras contra la cúpula chavista.

“No lean nada”, pero la presión militar continúa

Durante el intercambio con periodistas, Trump pidió “no leer demasiado” sobre si podría haber un ataque inminente contra Venezuela. Sin embargo, sus palabras contrastan con el clima de tensión en la región.

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe, y el propio mandatario anticipó que las operaciones podrían extenderse “muy pronto” hacia objetivos terrestres.

“El terreno es más fácil”, dijo en días recientes, reforzando que ninguna opción está fuera de la mesa.

Fuentes citadas por Reuters aseguran además que la CIA ha intensificado operaciones encubiertas para preparar “opciones de transición política”, mientras el Pentágono mantiene un cerco naval frente a las costas venezolanas.