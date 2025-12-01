Maduro acusa a Trump de querer adueñarse de las “vastas reservas” petroleras de Venezuela

Vídeos relacionados:
El régimen venezolano acusó este domingo a EE. UU. de querer adueñarse de las “vastas reservas petroleras” del país.
En una carta enviada al Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y países miembros (OPEP+), Maduro acusó a Trump de pretender el petróleo venezolano “mediante el uso de la fuerza militar letal”.
“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, se lee en la misiva dirigida a Haitham Al Ghais.
“Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”, agrega.
Maduro pide a los países miembros de la OPEP ayuda para detener una “agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”.
Llamada con Trump
Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con Maduro, en medio de la mayor escalada de tensión entre Washington y Caracas en años. La revelación ocurrió a bordo del Air Force One, durante un intercambio informal con periodistas.
Lo más leído hoy:
Cuando le preguntaron directamente si habló con Maduro, tal como reveló The New York Times, Trump respondió con un simple: “La respuesta es sí.” Luego, al pedirle detalles sobre la conversación, evitó calificarlas: “No diría que fue una buena o mala llamada; fue solo una llamada.”
Aunque se negó a profundizar en el contenido del intercambio, el mandatario mantuvo su mensaje de presión contra Caracas. Consultado sobre por qué la Casa Blanca considera cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela, Trump fue tajante: “Porque consideramos a Venezuela un país no muy amigo.”
Afirmó, sin presentar evidencia, que “millones” de venezolanos han llegado a Estados Unidos provenientes de “cárceles, pandillas y redes de narcotráfico”, y aseguró que muchos de ellos “no deberían estar en nuestro país”.
La llamada secreta y el clima de máxima tensión
La confirmación pública del contacto llega después de que dos investigaciones de The New York Times e Infobae sacaran a la luz que Trump y Maduro hablaron el fin de semana pasado.
Mientras la primera versión señalaba que ambos discutieron la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense, el reporte ampliado de Infobae asegura que la Casa Blanca negó rotundamente que exista intención alguna de reunión.
Según ese medio, Trump habría lanzado un ultimátum: Maduro y su círculo más cercano deben abandonar Caracas, una exigencia que incluiría a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
Horas después de la llamada, Washington designó al llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), permitiendo ampliar operaciones militares y financieras contra la cúpula chavista.
“No lean nada”, pero la presión militar continúa
Durante el intercambio con periodistas, Trump pidió “no leer demasiado” sobre si podría haber un ataque inminente contra Venezuela. Sin embargo, sus palabras contrastan con el clima de tensión en la región.
Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe, y el propio mandatario anticipó que las operaciones podrían extenderse “muy pronto” hacia objetivos terrestres.
“El terreno es más fácil”, dijo en días recientes, reforzando que ninguna opción está fuera de la mesa.
Fuentes citadas por Reuters aseguran además que la CIA ha intensificado operaciones encubiertas para preparar “opciones de transición política”, mientras el Pentágono mantiene un cerco naval frente a las costas venezolanas.
Preguntas frecuentes sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela
¿Por qué Maduro acusa a Trump de querer adueñarse del petróleo venezolano?
El régimen de Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de intentar apoderarse de las “vastas reservas petroleras” de Venezuela mediante el uso de la fuerza militar. Maduro ha enviado una carta a la OPEP advirtiendo de las consecuencias de una posible intervención militar estadounidense, que podría desestabilizar el mercado energético internacional.
¿Qué se sabe de la llamada entre Trump y Maduro?
Donald Trump confirmó que sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, aunque no dio detalles sobre el contenido de la misma. La llamada se produce en un contexto de alta tensión entre ambos países, con informes de que se discutió un posible encuentro, algo que la Casa Blanca ha negado rotundamente.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro?
Estados Unidos considera al régimen de Maduro como ilegítimo y criminal, acusándolo de liderar un cartel de narcotráfico conocido como el "Cartel de los Soles". Washington ha intensificado la presión militar y financiera contra el gobierno venezolano, y ha designado al cartel como una organización terrorista.
¿Qué acciones militares ha tomado Estados Unidos en el Caribe?
Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo decenas de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe, supuestamente vinculadas al narcotráfico. También ha mantenido un cerco naval frente a las costas venezolanas y ha intensificado operaciones encubiertas de la CIA, todo como parte de una estrategia de presión contra el régimen de Maduro.
¿Cuál es la respuesta de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos?
El gobierno de Maduro ha denunciado lo que considera una “campaña de hostigamiento” por parte de Estados Unidos, que incluye presencia militar en el Caribe y presuntas intervenciones encubiertas. Maduro ha llamado a la defensa de los recursos energéticos y ha buscado el apoyo de la OPEP para frenar una posible agresión.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.