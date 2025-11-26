El secreto cubano detrás de los puros que fumaba Michael Jordan: Un contrabandista revela la historia

Vídeos relacionados:

Durante años, el ritual más íntimo de Michael Jordan antes de cada juego en Chicago tuvo un aroma inconfundible y era el del tabaco cubano.

Detrás de ese humo denso, que lo acompañaba en el tráfico rumbo al United Center y le daba la calma de un monje antes de la batalla, había una historia que conecta a la mayor superestrella del baloncesto con los secretos mejor guardados del mundo del tabaco en Cuba.

Y ahora, un contrabandista estadounidense la acaba de contar.

Scott Anthony OG, un autodeclarado traficante de puros cubanos en los años 90, aseguró que entre jueces, médicos, empresarios y deportistas, su cliente más especial era nada menos que el legendario número 23 de los Chicago Bulls.

Según él, compartieron decenas de fumadas en la mansión de Jordan en Highland Park, donde “el humo cubano era parte del aire”.

“A Michael le encantaba la doble corona”, contó Anthony en The Burn Down Podcast. Le suministraba Hoyo de Monterrey, Partagás y piezas especiales hechas a mano “sin molde”, creadas exclusivamente para sus manos gigantes, de casi 10 pulgadas de largo.

Anthony asegura que contrató a una de las antiguas torcedoras privadas de Fidel Castro, una mujer que, según él, trabajaba bajo extremas medidas de seguridad, incluso desnuda, para evitar intentos de envenenamiento de la CIA.

“Tenía un nivel de precisión increíble. Michael fumaba calidad de verdad”, afirmó.

Jordan, Cuba y un sueño pendiente

La revelación llega años después de que el propio Jordan confesara, en una entrevista con Cigar Aficionado, que visitar Cuba es uno de los sueños de su vida. No solo por su amor visceral al tabaco cubano, es fan declarado de los Partagás Lusitanias, sino también por su conexión personal a través de su esposa, Yvette Prieto, nacida en Cuba.

“Ese es el viaje de mis sueños”, dijo Jordan. La familia de Yvette le ha contado historias de la isla que lo han marcado profundamente. Quiere ver el país, su cultura y, sobre todo, entrar a una fábrica de tabacos, sin protocolos, sin cámaras, sin saludos: “Quiero verlos trabajar”, aseguró.

Jordan fuma, según contó en aquella entrevista, hasta seis tabacos al día. Disfruta los grandes, los que duran una hora o más, justo como la doble corona de Hoyo de Monterrey que fumaba manejando hacia cada juego en Chicago, para combatir el estrés del tráfico y “entrar en el juego con la mente clara”.

El humo que conecta historias

El detalle más llamativo de la nueva revelación no es solo que Jordan fumara puros cubanos en plena era de prohibiciones y restricciones comerciales. Es que, según el contrabandista, fumaba los mismos estilos que prefería Fidel Castro, elaborados por una torcedora que trabajó en los momentos más tensos de la Guerra Fría.

Y quizá ahí está lo más fascinante: un hilo de tabaco que une a un campesino torcedor de Pinar del Río, a una torcedora vigilada por agentes de seguridad en La Habana, al dirigente máximo del régimen cubano, y finalmente al hombre que redefinió el deporte mundial.

En todos los casos, un puro no era solo un puro: era un ritual, un símbolo, un refugio.