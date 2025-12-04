Fallece el expelotero cubano Pedro Arozarena a los 54 años

Vídeos relacionados:

El béisbol cubano conoció este jueves la triste noticia del fallecimiento de Pedro Arozarena Zayas, ex inicialista y jardinero de los Vaqueros de La Habana, a los 54 años, reportaron diversas páginas especializadas.

Nacido el 8 de junio de 1971 en El Mariel, Arozarena venía lidiando con serios problemas renales; de hecho, un hermano suyo llegó a donarle un riñón para intentar mejorar su salud, publicó CubitaNow.

La noticia fue confirmada por la prensa deportiva independiente, como la página en Facebook Cuba Grand Slam, que destacó que el expelotero se ganó el cariño de la afición capitalina por su disciplina y su potencia ofensiva.

Arozarena formó parte de aquella temida alineación de los Vaqueros que dirigieron Pedro Luis Rodríguez y, más tarde, Esteban Lombillo; compartió equipo con jugadores emblemáticos como Rolando Laza y Rigoberto Blanco.

Aunque su carrera en la Serie Nacional no fue extensa, dejó números de respeto: 128 jonrones, 608 impulsadas y un promedio ofensivo de .296, estadísticas que lo llevaron varias veces a las preselecciones nacionales

Sus mejores campañas llegaron en los primeros años del nuevo milenio; en 2002 conectó 19 cuadrangulares y en 2003 llegó a 20, ratificándose como uno de los bateadores de mayor fuerza en la liga.

Entre 2001 y 2003 registró tres temporadas consecutivas con 70 o más carreras impulsadas, consolidando su reputación como impulsor confiable

Su irrupción en la Serie Nacional ocurrió en 1995, después de destacar en categorías inferiores y de integrar el equipo Cuba juvenil que disputó el Mundial de 1989 en Canadá, expuso Swing Completo.

Durante 13 campañas con La Habana acumuló 980 hits, entre ellos 174 dobles, 13 triples y 129 jonrones, y produjo 603 carreras.

En febrero de 2003 firmó una de sus hazañas más recordadas al disparar tres vuelacercas ante el pitcheo de la Isla de la Juventud en el estadio 26 de Julio de Artemisa. Ese mismo año lideró la XL Serie Nacional en dobles, muestra de su capacidad para batear con poder y consistencia.

Arozarena se retiró del béisbol activo en 2007, pero su legado perdura entre quienes lo vieron jugar. Más allá de los números, será recordado por su nobleza, humildad y dedicación absoluta al deporte.

Su partida se suma a las pérdidas que han enlutado al deporte cubano en 2025 y deja un vacío en la memoria de los aficionados de los Vaqueros de La Habana y de quienes disfrutaron su swing demoledor.