Reconocen solo dos fallecidos, uno de ellos un niño, por dengue y chikungunya en Sancti Spíritus

La Dirección General de Salud de Sancti Spíritus reconoció en conferencia de prensa que dos personas, una de ellas en edad pediátrica -sin especificar la edad exacta-, han fallecido este año a causa del dengue y el chikungunya

El director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Carlos Ruiz Santos, detalló que uno de los decesos se asocia al chikungunya y el otro al dengue, informó el periódico oficial Escambray.

El funcionario calificó de “compleja” la situación epidemiológica y confirmó una amplia circulación de ambas arbovirosis.

Hasta el cierre de la semana 47, el territorio acumula 38 casos de chikungunya confirmados por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí y más de 1,000 pacientes con sintomatologías sospechosas.

Ruiz Santos aclaró que esta cifra incluye únicamente a quienes acuden a instituciones del sistema de salud.

De acuerdo con la información ofrecida, la provincia registra más de 2,000 casos febriles en cada una de las dos últimas semanas, lo que ha obligado a reforzar las pesquisas mediante estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas y personal sanitario.

Paralelamente, el índice de infestación asciende a casi 1.0, uno de los más elevados del país.

En respuesta al panorama actual, las autoridades intensificaron el tratamiento adulticida en áreas de mayor complejidad, con más de 36,000 viviendas fumigadas y ocho intervenciones extradomiciliarias en la última semana, con énfasis en la ciudad de Sancti Spíritus y en Trinidad.

Los municipios de Sancti Spíritus, La Sierpe y Jatibonico muestran las tasas de incidencia más altas del territorio, puntualizó la fuente.

La vicedirectora de Asistencia Médica, Mirta Santos León, aseguró que la provincia incrementó la disponibilidad de camas en varias instituciones para el ingreso de pacientes y reforzó los recursos humanos mediante el traslado de personal médico y paramédico.

Según los protocolos vigentes, se prioriza el ingreso de niños menores de dos años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Santos León llamó a la población a buscar atención médica de forma oportuna y extremar las medidas de protección, especialmente en los grupos más vulnerables.

El 27 de noviembre, Radio Sancti Spíritus dio cuenta de siete recién nacidos atendidos en el Servicio Provincial de Neonatología de la central provincia los cuales, según el texto, evolucionaban de manera favorable tras ser diagnosticados con chikungunya.

La doctora en Ciencias María Eugenia Toledo Romaní, investigadora del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), afirmó la víspera que no es posible actualmente hacer un pronóstico de largo plazo sobre el comportamiento del chikungunya en Cuba, porque se trata de la primera experiencia de exposición al virus que genera una epidemia de gran magnitud y extensión.

La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) informó recientemente sobre 33 fallecimientos por enfermedades transmitidas por mosquitos, de los cuales 21 corresponden a chikungunya y 12 a dengue. La mayoría de las víctimas, el 64 %, eran menores de edad.

La prensa oficial en Ciego de Ávila reconoció que las instituciones reaccionaron tarde a la actual crisis de arbovirosis cuando los barrios ya reportaban enfermos, además de fallas en la vigilancia epidemiológica y en el saneamiento que permitieron que el mosquito transmisor se expandiera sin resistencia.

Asimismo, las autoridades sanitarias de Holguín reconocieron que fallaron en la prevención contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya, mientras la provincia enfrenta una compleja situación epidemiológica con tres municipios en fase de epidemia.