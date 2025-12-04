Revelan imágenes del operativo policial que dejó a un cubano muerto y a su hermano detenido en Miami

Nuevas imágenes divulgadas por la periodista Maylin Legañoa, de Telemundo 51, ofrecen una mirada inédita al operativo policial en Palmetto Estates que terminó con la muerte del joven cubano Christopher Barata, de 21 años, y el arresto de su hermano, Cristian, acusado de posesión y promoción de pornografía infantil.

El video, captado por una cámara Ring instalada en el portal de la vivienda, muestra el momento en que varios agentes del equipo SWAT de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade llegan en formación táctica: avanzan sigilosos, con rifles en alto y escudos balísticos, hasta que uno de ellos se acerca directamente al timbre digital y cubre la cámara con cinta adhesiva, bloqueando cualquier registro visual del resto del operativo.

El breve fragmento no muestra disparos ni detenciones, pero sí revela la intensidad del despliegue policial en los segundos previos al tiroteo que acabó con la vida de Christopher, quien, según la versión oficial, salió armado y no obedeció las órdenes de los agentes. La familia insiste en que esto es falso.

La madre de los jóvenes, Judimí Rodríguez, ha repetido ante varios medios que su hijo fue “sorprendido dormido”, que no tenía un arma en las manos y que “lo mataron en la sala” sin que la familia entendiera qué estaba pasando.

Otro pariente dijo haber recibido una llamada desesperada pidiendo que recogiera al niño pequeño que vivía en la casa. “Nadie nos explicó nada”, apuntó.

Las imágenes divulgadas ahora no aclaran qué ocurrió dentro de la vivienda, pero sí alimentan las dudas de una familia que asegura que la irrupción fue desproporcionada y que incluso han llegado a cuestionar si se equivocaron de casa, versión que la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ha negado rotundamente.

Mientras el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida continúa investigando el tiroteo, el dolor de los Barata se combina con un proceso judicial complejo contra Cristian, quien enfrenta 25 cargos relacionados con material de abuso infantil y permanece detenido bajo fianza.