Fiscalía inicia proceso penal por asesinato de profesor en escuela pedagógica de Guantánamo

La Fiscalía Provincial de Guantánamo confirmó el inicio de un proceso penal tras el asesinato del profesor Rolando Castelví Riñat, ocurrido dentro de la Escuela Pedagógica “José Maceo Grajales”, un crimen que ha conmocionado a la comunidad docente local.
De acuerdo con la nota oficial publicada en Facebook por la Fiscalía, el suceso se produjo durante la noche del martes, mientras el docente realizaba su turno de guardia obrera en el centro educativo.
El perfil oficialista Guantánamo y su Verdad informó en Facebook que el profesor Rolando Castelví Riñat, quien impartía la asignatura de Historia, detectó a cuatro jóvenes que no pertenecían a la institución y se encontraban dentro del recinto.
Al pedirles que abandonaran el lugar, se generó un altercado en el que uno de los agresores lo atacó por la espalda con un arma blanca, causándole una herida mortal.
El educador fue trasladado al Hospital Provincial Saturnino Lora Torres, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades confirmaron que, gracias al testimonio de un testigo, dos de los presuntos implicados fueron detenidos y se encuentran bajo medida cautelar de prisión provisional, mientras continúa la investigación dirigida por la Fiscalía Provincial de Guantánamo.
En su comunicado, la Fiscalía aseguró que se ejercerá la acción penal pública y se solicitarán sanciones “en correspondencia con la gravedad de los hechos y las características individuales de los autores”.
El crimen del profesor Castelví Riñat se suma a otros hechos violentos registrados en la provincia, que ponen en evidencia el deterioro de las condiciones de seguridad y la falta de respuesta preventiva de las autoridades.
Preguntas frecuentes sobre el asesinato del profesor Rolando Castelví Riñat en Guantánamo
¿Qué ocurrió con el profesor Rolando Castelví Riñat en Guantánamo?
El profesor Rolando Castelví Riñat fue asesinado en la Escuela Pedagógica "José Maceo Grajales" en Guantánamo mientras realizaba su turno de guardia. Fue atacado por uno de los jóvenes que había detectado dentro del recinto sin autorización, quien lo apuñaló por la espalda con un arma blanca, causándole heridas mortales.
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante el asesinato del profesor en Guantánamo?
La Fiscalía Provincial de Guantánamo ha iniciado un proceso penal y dos de los presuntos implicados han sido detenidos. Las autoridades aseguraron que solicitarán sanciones adecuadas a la gravedad de los hechos. La comunidad ha expresado su indignación y exige justicia por el crimen.
¿Qué implica este asesinato para el sistema de seguridad escolar en Cuba?
El asesinato del profesor Castelví Riñat evidencia el deterioro de la seguridad en los centros educativos cubanos. La falta de medidas de protección y la obligación de los docentes de realizar tareas de vigilancia sin los recursos adecuados han sido criticadas por la comunidad. Este hecho ha intensificado las demandas de mejoras en las condiciones de seguridad para el personal educativo.
