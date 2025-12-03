Fiscalía inicia proceso penal por asesinato de profesor en escuela pedagógica de Guantánamo

Vídeos relacionados:

La Fiscalía Provincial de Guantánamo confirmó el inicio de un proceso penal tras el asesinato del profesor Rolando Castelví Riñat, ocurrido dentro de la Escuela Pedagógica “José Maceo Grajales”, un crimen que ha conmocionado a la comunidad docente local.

De acuerdo con la nota oficial publicada en Facebook por la Fiscalía, el suceso se produjo durante la noche del martes, mientras el docente realizaba su turno de guardia obrera en el centro educativo.

Captura Facebook / Fiscalía Provincial Guantánamo

El perfil oficialista Guantánamo y su Verdad informó en Facebook que el profesor Rolando Castelví Riñat, quien impartía la asignatura de Historia, detectó a cuatro jóvenes que no pertenecían a la institución y se encontraban dentro del recinto.

Captura Facebook / Guantánamo y su Verdad

Al pedirles que abandonaran el lugar, se generó un altercado en el que uno de los agresores lo atacó por la espalda con un arma blanca, causándole una herida mortal.

El educador fue trasladado al Hospital Provincial Saturnino Lora Torres, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades confirmaron que, gracias al testimonio de un testigo, dos de los presuntos implicados fueron detenidos y se encuentran bajo medida cautelar de prisión provisional, mientras continúa la investigación dirigida por la Fiscalía Provincial de Guantánamo.

En su comunicado, la Fiscalía aseguró que se ejercerá la acción penal pública y se solicitarán sanciones “en correspondencia con la gravedad de los hechos y las características individuales de los autores”.

El crimen del profesor Castelví Riñat se suma a otros hechos violentos registrados en la provincia, que ponen en evidencia el deterioro de las condiciones de seguridad y la falta de respuesta preventiva de las autoridades.