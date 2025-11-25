Pasajero con destino a Panamá sorprendido con marihuana y hachís en el aeropuerto de La Habana

Vídeos relacionados:
Un pasajero con destino a Panamá fue detenido en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana tras ser sorprendido con marihuana, hachís y artículos relacionados con el consumo de drogas.
La información fue confirmada este lunes por Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República (AGR), a través de su cuenta oficial en X.
Según explicó el funcionario, el viajero llevaba picaduras de marihuana, turrones con hachís, parafernalia asociada al consumo y propaganda alusiva a la marihuana.
Durante el interrogatorio, el individuo declaró ser consumidor, por lo que las autoridades le aplicaron las medidas previstas por la legislación cubana.
La Aduana reiteró su política de tolerancia cero ante el tráfico, tenencia o promoción de drogas, recordando que en Cuba estos actos son considerados delitos graves.
Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del pasajero ni los detalles de las sanciones impuestas.
Casos similares se han detectado con frecuencia. En septiembre, las autoridades aduaneras interceptaron a un viajero que intentaba sacar del país una elevada suma de divisas sin declarar su procedencia, un hecho que fue catalogado como posible operación de lavado de dinero.
Días después, otro operativo permitió incautar siete mil tabacos en el aeropuerto de La Habana, en una operación dirigida a frenar el contrabando de mercancías de alto valor.
Más adelante, inspectores descubrieron droga escondida dentro de un tubo de crema dental enviado a través de un paquete postal, lo que evidenció la diversidad de métodos empleados para intentar introducir o sacar sustancias ilegales del país.
Según la Aduana, este tipo de hallazgos ha incrementado notablemente en los últimos meses.
Preguntas frecuentes sobre la detención de drogas en el aeropuerto de La Habana
¿Qué sucedió con el pasajero detenido en el aeropuerto de La Habana?
El pasajero fue detenido por llevar marihuana, hachís y artículos relacionados con el consumo de drogas cuando se dirigía a Panamá desde el Aeropuerto Internacional José Martí. Las autoridades cubanas aplicaron las medidas previstas por la legislación del país tras descubrir el intento de salida de estas sustancias.
¿Cuál es la política de Cuba respecto al tráfico de drogas?
Cuba mantiene una política de tolerancia cero ante el tráfico, tenencia o promoción de drogas. Estos actos son considerados delitos graves en el país, y las autoridades refuerzan constantemente las medidas de seguridad en los puntos de entrada para prevenir el ingreso o salida de sustancias ilícitas.
¿Qué métodos utilizan los traficantes de drogas para evadir los controles en Cuba?
Los traficantes de drogas emplean métodos ingeniosos y creativos para evadir los controles aduaneros en Cuba. Estos incluyen ocultar drogas en objetos como electrodomésticos, figuras religiosas, gominolas, cigarros electrónicos y cápsulas ingeridas, entre otros. Las autoridades cubanas han intensificado su vigilancia y capacitación para detectar estas tácticas.
¿Qué implicaciones legales enfrenta una persona detenida por tráfico de drogas en Cuba?
En Cuba, el tráfico de drogas es un delito severamente castigado. Las sanciones pueden incluir penas de hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos agravados. Las autoridades cubanas enfatizan que el desconocimiento del contenido del equipaje no exime de responsabilidad penal.
¿Cómo se asegura Cuba de que sus controles antidrogas sean efectivos?
La Aduana de Cuba utiliza tecnología avanzada, como escáneres de rayos X y técnicas caninas, para garantizar la detección de drogas en los puntos de entrada al país. Además, el personal recibe constante capacitación para enfrentar las crecientes tácticas de ocultamiento utilizadas por los narcotraficantes.
