Pasajero con destino a Panamá sorprendido con marihuana y hachís en el aeropuerto de La Habana

Un pasajero con destino a Panamá fue detenido en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana tras ser sorprendido con marihuana, hachís y artículos relacionados con el consumo de drogas.

La información fue confirmada este lunes por Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República (AGR), a través de su cuenta oficial en X.

Según explicó el funcionario, el viajero llevaba picaduras de marihuana, turrones con hachís, parafernalia asociada al consumo y propaganda alusiva a la marihuana.

Durante el interrogatorio, el individuo declaró ser consumidor, por lo que las autoridades le aplicaron las medidas previstas por la legislación cubana.

La Aduana reiteró su política de tolerancia cero ante el tráfico, tenencia o promoción de drogas, recordando que en Cuba estos actos son considerados delitos graves.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del pasajero ni los detalles de las sanciones impuestas.

Casos similares se han detectado con frecuencia. En septiembre, las autoridades aduaneras interceptaron a un viajero que intentaba sacar del país una elevada suma de divisas sin declarar su procedencia, un hecho que fue catalogado como posible operación de lavado de dinero.

Días después, otro operativo permitió incautar siete mil tabacos en el aeropuerto de La Habana, en una operación dirigida a frenar el contrabando de mercancías de alto valor.

Más adelante, inspectores descubrieron droga escondida dentro de un tubo de crema dental enviado a través de un paquete postal, lo que evidenció la diversidad de métodos empleados para intentar introducir o sacar sustancias ilegales del país.

Según la Aduana, este tipo de hallazgos ha incrementado notablemente en los últimos meses.