Aduana de Cuba detecta droga dentro de un tubo de crema en un paquete postal

La detección remarca los esfuerzos del régimen por mostrar resultados en el enfrentamiento al narcotráfico

Vídeos relacionados:

La Aduana General de la República detectó cocaína oculta en un tubo de crema dentro de un bulto postal, como parte del ejercicio Frontera segura contra las drogas que desarrolla esa entidad.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Aduana Postal y el Órgano Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), informó en su cuenta de X el vicejefe primero de la institución, William Pérez González.

De acuerdo con el funcionario, la unidad entre ambas entidades “es una fortaleza” en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y elogió la “encomiable labor” de los funcionarios que intervinieron en la detección.

La publicación se enmarca en los esfuerzos del régimen por mostrar resultados en el enfrentamiento al narcotráfico bajo el lema oficial Contra las drogas se gana.

A inicios de octubre, un tribunal de Ciego de Ávila condenó a un matrimonio joven por el cultivo y ocultamiento de marihuana en un juicio público calificado por las autoridades como "ejemplarizante", celebrado en el contexto del IV Ejercicio Nacional de Enfrentamiento al Delito.

Poco antes, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Las Tunas condenó a 15 años de prisión a un ciudadano del municipio Amancio, tras ser hallado culpable de tráfico de marihuana.

Lo más leído hoy:

Como parte del Ejercicio, el Tribunal Provincial Popular de Holguín celebró un juicio ejemplarizante contra tres cubanos acusados de tráfico de drogas.

En La Habana, el 22 de septiembre, el Tribunal Provincial condenó a un hombre a 15 años de prisión por venta de cocaína y drogas sintéticas.

En Matanzas, otro joven espera sentencia tras confesar haber comprado y revendidos narcóticos, a pesar de no tener antecedentes penales, con la Fiscalía pidiendo siete años de cárcel.

Todos estos procesos se inscriben en una campaña nacional de tolerancia cero contra el narcotráfico, una ofensiva judicial que busca mostrar firmeza frente al fenómeno del consumo y tráfico de drogas, especialmente los cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como "químico" o "papelillo".