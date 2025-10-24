Aduana de Cuba detecta droga dentro de un tubo de crema en un paquete postal

Vídeos relacionados:
La Aduana General de la República detectó cocaína oculta en un tubo de crema dentro de un bulto postal, como parte del ejercicio Frontera segura contra las drogas que desarrolla esa entidad.
El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Aduana Postal y el Órgano Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), informó en su cuenta de X el vicejefe primero de la institución, William Pérez González.
De acuerdo con el funcionario, la unidad entre ambas entidades “es una fortaleza” en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y elogió la “encomiable labor” de los funcionarios que intervinieron en la detección.
La publicación se enmarca en los esfuerzos del régimen por mostrar resultados en el enfrentamiento al narcotráfico bajo el lema oficial Contra las drogas se gana.
A inicios de octubre, un tribunal de Ciego de Ávila condenó a un matrimonio joven por el cultivo y ocultamiento de marihuana en un juicio público calificado por las autoridades como "ejemplarizante", celebrado en el contexto del IV Ejercicio Nacional de Enfrentamiento al Delito.
Poco antes, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Las Tunas condenó a 15 años de prisión a un ciudadano del municipio Amancio, tras ser hallado culpable de tráfico de marihuana.
Lo más leído hoy:
Como parte del Ejercicio, el Tribunal Provincial Popular de Holguín celebró un juicio ejemplarizante contra tres cubanos acusados de tráfico de drogas.
En La Habana, el 22 de septiembre, el Tribunal Provincial condenó a un hombre a 15 años de prisión por venta de cocaína y drogas sintéticas.
En Matanzas, otro joven espera sentencia tras confesar haber comprado y revendidos narcóticos, a pesar de no tener antecedentes penales, con la Fiscalía pidiendo siete años de cárcel.
Todos estos procesos se inscriben en una campaña nacional de tolerancia cero contra el narcotráfico, una ofensiva judicial que busca mostrar firmeza frente al fenómeno del consumo y tráfico de drogas, especialmente los cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como "químico" o "papelillo".
Preguntas frecuentes sobre el control del tráfico de drogas en Cuba
¿Cómo detectó la Aduana de Cuba la cocaína dentro de un tubo de crema?
La Aduana General de la República de Cuba detectó la cocaína oculta en un tubo de crema durante un operativo conjunto con el Órgano Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint). Este hallazgo fue parte de un ejercicio nacional denominado Frontera Segura Contra las Drogas, que busca combatir el narcotráfico en la isla a través de un trabajo coordinado entre diferentes entidades del gobierno.
¿Qué medidas está tomando Cuba frente al tráfico de drogas?
Cuba está llevando a cabo una campaña nacional de "tolerancia cero" contra el narcotráfico, que incluye operativos judiciales y aduaneros para detectar y sancionar el tráfico de drogas. Las autoridades han intensificado las condenas y juicios ejemplarizantes como parte de su estrategia de control social y disuasión. Estos esfuerzos buscan enfrentar el creciente consumo y tráfico de drogas, especialmente de sustancias sintéticas, que han alcanzado niveles preocupantes en la isla.
¿Por qué las autoridades cubanas realizan juicios ejemplarizantes en casos de narcotráfico?
Las autoridades cubanas realizan juicios ejemplarizantes como una estrategia para disuadir a la población de involucrarse en actividades delictivas relacionadas con las drogas. Estos juicios buscan mostrar la firmeza del régimen frente al narcotráfico, actuando como advertencias sociales más que como procesos independientes de justicia. Sin embargo, esta práctica ha sido criticada por su enfoque más hacia el control social que a una verdadera impartición de justicia.
¿Cómo afecta la política de "tolerancia cero" al tráfico de drogas en Cuba?
La política de "tolerancia cero" busca endurecer las penas y procesos judiciales contra el narcotráfico en Cuba. Aunque el régimen pretende mostrar resultados efectivos en la lucha contra las drogas, el consumo y tráfico de estas sustancias sigue en aumento. Esta política también ha llevado a una serie de detenciones y condenas severas, en un intento por mantener el control social y la estabilidad en medio de una crisis económica y social creciente en la isla.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.