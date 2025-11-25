Régimen recomienda vitaminas y omega-3 para tratar secuelas del chikungunya en Cuba

En plena escasez médica, el régimen recomienda vitaminas y omega-3 para el chikungunya, en un país donde solo falta que indiquen pedir los medicamentos a los familiares del exilio.

Martes, 25 Noviembre, 2025 - 12:05

Dolores asociados al chikungunya © ACN
Dolores asociados al chikungunya Foto © ACN

En un país donde las farmacias y hospitales trabajan apenas con el 30 por ciento del cuadro básico de medicamentos, el régimen cubano vuelve a mostrar su cinismo sanitario.

En medio de una epidemia de chikungunya que mantiene desbordados los hospitales, el gobierno recomienda tratar las secuelas del virus con vitaminas y suplementos omega-3, productos casi imposibles de encontrar en la isla.

El periódico oficialista Granma publicó un reporte basado en una nota del Hospital Docente Ginecobstétrico Ramón González Coro, en La Habana, donde el doctor Loysel Peláez Morales describe las secuelas articulares del chikungunya como un cuadro de artritis posviral con inflamación persistente en las articulaciones pequeñas y los tendones.

El texto cita las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que recomiendan el uso de antiinflamatorios no esteroideos, fisioterapia suave y férulas nocturnas.

Sin embargo, en Cuba estos medicamentos son de los más escasos y casi nunca están disponibles en los hospitales públicos.

De acuerdo con el reporte, “suplementos como vitaminas del complejo B y ácidos grasos omega-3 pueden contribuir a la recuperación”, una sugerencia que contrasta con la realidad del sistema sanitario cubano, donde conseguir estas tabletas, o un simple blíster de dipirona, puede costar 500 pesos mínimo y en no pocos casos depender de familiares en el exilio.

Según el informe, los síntomas más comunes del chikungunya incluyen rigidez matutina, sensación de dedos inflamados y limitación funcional, con una mejoría parcial a lo largo del día.

La inflamación residual, explica el especialista, puede durar semanas o meses y, en algunos casos, se acompaña de tenosinovitis y compresión transitoria del nervio mediano, con manifestaciones similares al síndrome del túnel carpiano.

El hospital advierte que la inflamación persistente requiere evaluación reumatológica y que los pacientes deben acudir a consulta médica ante signos de alarma como fiebre recurrente, hinchazón marcada o pérdida de fuerza muscular.

Pero en la práctica, muchos centros de salud carecen de especialistas, y las consultas están colapsadas por el aumento de casos de dengue y chikungunya, enfermedades que se propagan en medio de apagones, falta de agua potable y escasez de mosquiteros.

Mientras el régimen intenta mostrar normalidad a través de comunicados médicos, la población enfrenta una crisis sanitaria que ya supera la capacidad del sistema, y este tipo de recomendación se parece más a una burla cínica.

En un contexto así, sugerir vitaminas y omega-3 como parte del tratamiento no solo refleja la improvisación del sistema de salud cubano, sino también su desconexión total con la realidad del país.

Solo faltó —dicen muchos cubanos en redes— que el régimen añadiera al pie de la receta: “Pídalas a sus familiares en el exilio.”

En ese contexto de crisis, el régimen cubano admitió públicamente que no puede realizar fumigaciones masivas en el país, como se hacía años atrás, debido a la escasez de combustible, insecticidas y al deterioro de las máquinas utilizadas en las campañas antivectoriales.

Preguntas frecuentes sobre el manejo del chikungunya en Cuba

¿Qué recomendaciones ha dado el régimen cubano para tratar las secuelas del chikungunya?

El régimen cubano ha recomendado el uso de vitaminas y suplementos omega-3 para tratar las secuelas del chikungunya, pese a la escasez de estos productos en la isla. Esta sugerencia contrasta con la falta de disponibilidad de medicamentos básicos en las farmacias y hospitales cubanos.

¿Cuál es la situación de la epidemia de chikungunya en Cuba?

Cuba enfrenta una grave epidemia de chikungunya, con más de 31,000 casos sospechosos reportados. La situación ha desbordado los hospitales y ha dejado al sistema de salud en una crisis profunda, afectada por la escasez de medicamentos y recursos básicos para el tratamiento del virus.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis sanitaria?

El gobierno cubano ha iniciado un estudio clínico con el medicamento Jusvinza para tratar las secuelas del chikungunya. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes frente a la magnitud de la crisis sanitaria, marcada por la falta de medicamentos, personal médico y la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el chikungunya.

¿Qué opinan los ciudadanos sobre las recomendaciones del régimen para tratar el chikungunya?

Muchos cubanos consideran que las recomendaciones del régimen, como el uso de vitaminas y omega-3, son una burla debido a la escasez de estos productos. Las redes sociales están llenas de críticas hacia estas indicaciones, que parecen desconectadas de la realidad económica y sanitaria del país.

