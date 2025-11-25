Más de 100 personas en terapia intensiva por chikungunya y dengue en Cuba, la mayoría son niños

Más de un centenar de personas se encuentran en terapia intensiva en Cuba a causa de complicaciones derivadas del chikungunya y el dengue, y la mayoría de los pacientes graves son niños menores de 18 años.

La doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, reconoció este martes en la Revista Buenos Días que las autoridades sanitarias no disponen aún de datos exactos sobre el número de personas que padecen las arbovirosis en la isla. “Esperamos tener cifras más certeras al final de esta semana”, afirmó.

El lunes se reportaron 3,421 personas con síndrome febril inespecífico, y el 90% de ellas (3,088) permanecen ingresadas, la mayoría en sus hogares.

En total, 105 pacientes permanecen en terapia intensiva, de los cuales 84 están en estado crítico y 70 de ellos son menores de 18 años.

La Dra. Peña se refirió a estos casos como menores de corta edad o bebés, sin especificar cuántos años tienen. Destacó la alta vulnerabilidad de los más pequeños ante los virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti.

Los contagios de dengue continúan en aumento. Hubo un incremento notable en Pinar del Río, donde se han diagnosticado 105 nuevos casos. En el resto de las provincias también se reportan enfermos, aunque sin cifras precisas.

Lo más leído hoy:

En cuanto al chikungunya, el MINSAP informó que hasta el momento se acumulan 34,824 casos en Cuba, de los cuales 33,796 son sospechosos y 1,028 han sido confirmados mediante pruebas PCR.

El lunes se registraron 934 nuevos contagios, pero solo 78 fueron confirmados por laboratorio.

La Dra. Peña explicó que los diagnósticos no se realizan a toda la población, ya que las pruebas de PCR se aplican solo en casos seleccionados.

“Los diagnósticos de la enfermedad se están haciendo de forma clínica y epidemiológica”, dijo la viceministra y pidió a las personas enfermas que acudan al médico.

Los 856 casos sospechosos recientes se concentran en Cienfuegos, Holguín, Ciego de Ávila y Artemisa. Hasta ahora, no se han detectado casos de virus Oropouche en el país.

La transmisión del chikungunya está presente en 14 provincias y 100 municipios cubanos. Aunque Matanzas fue la provincia por donde comenzó la epidemia, las autoridades aseguran que allí “hay una mejor situación” actualmente.

La viceministra reconoció que no se logró cumplir con el plan de fumigación ni con el control focal, principalmente por la falta de fuerza laboral en provincias como La Habana y Camagüey. “Si no matamos el mosquito, será muy difícil llegar al control de la epidemia”, advirtió.

La crisis sanitaria se agrava en un contexto de escasez de recursos médicos, fallas en los programas de saneamiento y una creciente propagación del mosquito vector en varias provincias, lo que mantiene a Cuba bajo una epidemia activa de chikungunya y dengue.