Vecinos del poblado de Damajayabo, en Santiago de Cuba, denunciaron ante el cura católico Leandro NaunHung el grave abandono institucional que sufren, la falta de alimentos, medicinas y atención médica, y el colapso total de las estructuras locales.

“Los CDR ya no funcionan, el PCC se ha apartado de la realidad”, expresó uno de los vecinos.

Aseguró que, en Cuba, la falla del trabajo político ideológico es peor que la crisis que viven las familias.

“Ha fallado el trabajo ideológico, donde el pueblo aguanta y resiste porque ve a los jefes de pie y diciendo, con la verdad, por qué no se pueden solucionar los problemas; pero nos han dejado a la deriva, al punto de tener que trancar la calle para que se nos escuche”, agregó el vecino.

Dijo que las protestas “no es por violencia ni es huelga; pero es la única manera que tenemos para que nos vean”.

Los habitantes aseguran que en la comunidad hay niños y personas enfermas de oropouche, sin medicamentos ni atención médica. A ello se suma la falta total de alimentos básicos.

“No hay espaguetis, ni arroz, ni nada. Cuando traen algo, el que logra cogerlo, lo coge, y el que no, se queda sin nada. Es la ley de la selva, ¿o es la ley de la igualdad?”, cuestionó el residente, visiblemente indignado.

El sacerdote NaunHung, quien ha sido testigo de la creciente desesperación en la zona, confirmó que los pobladores reclaman respuestas y soluciones reales, no discursos ni consignas.

La situación en Damajayabo refleja el profundo deterioro del sistema político y social cubano, donde el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha perdido toda conexión con la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras las familias luchan por sobrevivir en medio de la miseria, el hambre y el olvido.

La crisis se ha agravado tras el paso del huracán Melissa hace tres semanas, que devastó la zona.