Ferias “gigantes” y módulos para vulnerables: la promesa del gobierno en Villa Clara para fin de año

El gobierno de la provincia de Villa Clara anunció ferias especiales con venta de alimentos, bebidas y productos agrícolas para fin de año, así como módulos destinados a grupos vulnerables.
Según las autoridades, trabajan para ofrecer celebraciones “diferentes”, pese a las limitaciones económicas existentes.
Durante un encuentro con varias formas productivas, encabezado por la vicepresidenta del Consejo de Defensa, Milaxy Yanet Sánchez Armas, las autoridades explicaron que se organizan actividades gastronómicas, recreativas y culturales, además de la venta de bebidas y alimentos, informó la página digital de la emisora provincial CMHW.
El coordinador de programas del gobierno provincial, René Bacallao Figueroa, afirmó que, pese a la situación económica, existe “voluntad” de coordinar un cierre de año distinto para la población.
Entre las medidas anunciadas destacan los módulos diferenciados para familias en situación de vulnerabilidad, embarazadas, niños y adultos mayores.
La directora de la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdoba, Yanelis Saborido Pérez, explicó que actualmente se entregan dos libras adicionales de arroz por núcleo y que en los próximos días se distribuirán otras dos.
También aseguró que en las ferias de diciembre se garantizará la venta del cereal a un precio inferior a 155 pesos por libra.
Por su parte, la directora de la Empresa de Bebidas y Refrescos Villa Clara, Milagros Heredia Moffs, declaró que cada núcleo recibirá una botella de ron Decano Nacional, y que se organizan ventas de refresco y sirope para los niños, productos que también estarán disponibles durante las ferias.
Asimismo, el delegado de la Agricultura en el central territorio, Ihosvani Martín Peña, anunció que en los 13 municipios se celebrarán ferias agropecuarias calificadas como “gigantes”, con grandes volúmenes de viandas y hortalizas destinadas a la venta.
La crisis económica ha convertido las ferias agropecuarias en escenarios de descontrol, con precios elevados que son prohibitivos para la mayoría de las familias cubanas.
En muchas ocasiones, estos espacios son utilizados para la venta de huesos a la población, aprovechando la grave crisis alimentaria del país y a sabiendas que muchos cubanos no tienen otra opción que adquirirlos, a pesar de los altos precios en que los vende el gobierno.
Semanas atrás, el secretario del Partido Comunista en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, admitió irregularidades en las ferias agropecuarias de la provincia, donde resulta frecuente la violación de precios aprobados, incumplimiento de planes productivos, acaparamiento por revendedores y escaso impacto de las ventas digitales.
Aunque reconoció estos problemas, no ofreció soluciones concretas ni plazos para resolverlos, lo que refleja una desconexión entre el discurso político y la realidad de los cubanos.
A propósito de la falta de control del gobierno en la organización de esta actividad comercial, la periodista oficialista Yuni Moliner relató en junio de 2024 que “el engaño al consumidor es tan evidente que a veces no sabes si estás en una feria o en el viejo oeste”.
En el caso de La Habana, el gobierno implementó la Resolución 148/2025, que establece topes de precios para productos agropecuarios y ha realizado operativos de control que incluyen multas y decomisos de mercancías.
Dichos operativos han resultado en multas, decomisos y restricciones para los vendedores por cuenta propia, quienes a menudo enfrentan dificultades para cumplir con las regulaciones oficiales.
Esta situación ha generado críticas ciudadanas, ya que muchos dependían de la venta informal para subsistir en medio de la escasez y el encarecimiento de productos básicos.
