Tekashi 6ix9ine gasta más de 25 mil dólares en bolsas Chanel para su novia cubana

Tekashi 6ix9ine volvió a presumir lujo en Instagram tras publicar un video en el que muestra las cinco exclusivas bolsas Chanel que compró como regalo para su novia cubana Aliday Alter.
“Quédate soltero, muchacho, es caro aquí”, escribió junto al video en el que además de enseñar las bolsas muestra el recibo, según el cual desembolsó 25,800 dólares en esta compra.
Sobre el mostrador aparecen cinco carteras de distintos colores y estilos, todas pertenecientes a líneas de alta gama de la maison francesa: una amarilla clásica acolchada con cadena dorada, una azul eléctrica con acabado brillante tipo charol, con el icónico logo metálico al frente, dos color fucsia, una en diseño acolchado tradicional y otra con solapa más estructurada y herrajes dorados, y por último, una blanca de modelo elegante y minimalista.
El gesto desató cientos de comentarios, sobre todo por tratarse de una ostentosa compra sería para su nueva novia cubana, a quien el artista ha mostrado en videos recientes. Otros usuarios volvieron a recordarle sus polémicas pasadas, bromeando con que después le quita las carteras como hizo con su ex Yailin La Más Viral.
Con más de 84 mil “me gusta” en menos de 24 horas, la publicación vuelve a demostrar que cualquier movimiento de 6ix9ine, ya sea musical, sentimental o de pura especulación, genera conversación inmediata en redes.
Preguntas frecuentes sobre Tekashi 6ix9ine y su relación con Aliday Alter
¿Cuánto gastó Tekashi 6ix9ine en las bolsas Chanel para su novia?
Tekashi 6ix9ine gastó 25,800 dólares en cinco bolsas Chanel para su novia cubana, Aliday Alter. Estas bolsas pertenecen a líneas de alta gama de la maison francesa y se presentaron en un video en Instagram que generó miles de reacciones.
¿Quién es la novia cubana de Tekashi 6ix9ine?
La novia cubana de Tekashi 6ix9ine es Aliday Alter. Aliday ha ganado notoriedad en redes sociales por su relación con el rapero, y recientemente se tatuó su rostro en el cuello, lo que ha generado polémica y atención mediática.
¿Por qué Tekashi 6ix9ine está bajo arresto domiciliario?
Tekashi 6ix9ine está bajo arresto domiciliario tras verse envuelto en una pelea en un centro comercial de Palm Beach, lo que podría llevarlo a prisión si se determina que violó su libertad condicional. Actualmente, permanece en su casa con un grillete electrónico.
¿Es verdad que Aliday Alter y Tekashi 6ix9ine están esperando un bebé?
Los rumores sobre un posible embarazo de Aliday Alter surgieron tras una foto en la que Tekashi la abraza, colocando sus manos sobre su vientre. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia, dejando a los fans en espera de una posible declaración.
