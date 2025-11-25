Tekashi 6ix9ine gasta más de 25 mil dólares en bolsas Chanel para su novia cubana

Tekashi 6ix9ine volvió a presumir lujo en Instagram tras publicar un video en el que muestra las cinco exclusivas bolsas Chanel que compró como regalo para su novia cubana Aliday Alter.

“Quédate soltero, muchacho, es caro aquí”, escribió junto al video en el que además de enseñar las bolsas muestra el recibo, según el cual desembolsó 25,800 dólares en esta compra.

Sobre el mostrador aparecen cinco carteras de distintos colores y estilos, todas pertenecientes a líneas de alta gama de la maison francesa: una amarilla clásica acolchada con cadena dorada, una azul eléctrica con acabado brillante tipo charol, con el icónico logo metálico al frente, dos color fucsia, una en diseño acolchado tradicional y otra con solapa más estructurada y herrajes dorados, y por último, una blanca de modelo elegante y minimalista.

El gesto desató cientos de comentarios, sobre todo por tratarse de una ostentosa compra sería para su nueva novia cubana, a quien el artista ha mostrado en videos recientes. Otros usuarios volvieron a recordarle sus polémicas pasadas, bromeando con que después le quita las carteras como hizo con su ex Yailin La Más Viral.

Con más de 84 mil “me gusta” en menos de 24 horas, la publicación vuelve a demostrar que cualquier movimiento de 6ix9ine, ya sea musical, sentimental o de pura especulación, genera conversación inmediata en redes.