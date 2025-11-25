Así hace dinero esta joven cubana viviendo en Cuba: "No se puede vivir del Estado”

Una joven cubana identificada en TikTok como @kamilariveracurly se ha vuelto viral al contar cómo logra ganar dinero en Cuba gracias a su emprendimiento personal, pese a la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

En su video, la muchacha de 24 años explica que, aunque es licenciada en Estomatología, mantiene un negocio de peluquería que comenzó a los 21 años con la ayuda de su madre, quien ha sido estilista y manicurista durante toda su vida.

“En este país no se puede vivir de un solo trabajo y mucho menos del Estado”, afirmó la joven, al destacar que el salario de un profesional no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

Kamila relata que, tras culminar el noveno grado, estudió cuatro años para convertirse en asistente de estomatología, cumplió tres años de servicio social y posteriormente obtuvo la licenciatura, pero decidió apostar por el autoempleo para poder avanzar.

Su emprendimiento, centrado en técnicas de peinado y tratamientos capilares como el “Flexi”, le ha permitido mantener cierta estabilidad económica dentro del complejo panorama cubano.

“Aunque uno tenga dinero y trabajo, en Cuba nunca aparecen las cosas que realmente se necesitan. Pero si trabajas, te enfocas y reúnes, puedes lograr tus metas”, añadió.

El video refleja una realidad cada vez más común entre los jóvenes en Cuba, donde el emprendimiento se ha convertido en una alternativa de supervivencia ante los bajos salarios estatales, la inflación y la escasez generalizada.

En medio de apagones, falta de insumos y un mercado restringido, Kamila representa a una nueva generación de cubanos que buscan independencia económica y se niegan a depender de los limitados ingresos del Estado.