Así hace dinero esta joven cubana viviendo en Cuba: "No se puede vivir del Estado”

Una joven cubana identificada en TikTok como @kamilariveracurly se ha vuelto viral al contar cómo logra ganar dinero en Cuba gracias a su emprendimiento personal, pese a la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
En su video, la muchacha de 24 años explica que, aunque es licenciada en Estomatología, mantiene un negocio de peluquería que comenzó a los 21 años con la ayuda de su madre, quien ha sido estilista y manicurista durante toda su vida.
“En este país no se puede vivir de un solo trabajo y mucho menos del Estado”, afirmó la joven, al destacar que el salario de un profesional no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
Kamila relata que, tras culminar el noveno grado, estudió cuatro años para convertirse en asistente de estomatología, cumplió tres años de servicio social y posteriormente obtuvo la licenciatura, pero decidió apostar por el autoempleo para poder avanzar.
Su emprendimiento, centrado en técnicas de peinado y tratamientos capilares como el “Flexi”, le ha permitido mantener cierta estabilidad económica dentro del complejo panorama cubano.
“Aunque uno tenga dinero y trabajo, en Cuba nunca aparecen las cosas que realmente se necesitan. Pero si trabajas, te enfocas y reúnes, puedes lograr tus metas”, añadió.
El video refleja una realidad cada vez más común entre los jóvenes en Cuba, donde el emprendimiento se ha convertido en una alternativa de supervivencia ante los bajos salarios estatales, la inflación y la escasez generalizada.
En medio de apagones, falta de insumos y un mercado restringido, Kamila representa a una nueva generación de cubanos que buscan independencia económica y se niegan a depender de los limitados ingresos del Estado.
Preguntas frecuentes sobre el emprendimiento joven en Cuba
¿Cómo logra Kamila Rivera ganar dinero en Cuba?
Kamila Rivera gana dinero en Cuba a través de su negocio de peluquería. Aunque es licenciada en Estomatología, decidió apostar por el autoempleo con un negocio centrado en técnicas de peinado y tratamientos capilares. Esto le ha permitido obtener una estabilidad económica dentro del complejo panorama cubano.
¿Por qué los jóvenes cubanos optan por el emprendimiento en lugar de empleos estatales?
Los jóvenes cubanos optan por el emprendimiento debido a los bajos salarios y la falta de recursos en los empleos estatales. El salario de un profesional en Cuba no alcanza para cubrir las necesidades básicas, por lo que muchos jóvenes buscan la independencia económica a través de negocios propios, a pesar de las dificultades del mercado restringido y la escasez de insumos.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los emprendedores en Cuba?
Los emprendedores en Cuba enfrentan desafíos como la inflación, la escasez de insumos y un mercado restringido. Además, deben lidiar con la falta de recursos y apagones frecuentes, lo que dificulta la operación continua de sus negocios. A pesar de estas dificultades, el emprendimiento se ha convertido en una vía de supervivencia ante los bajos salarios estatales.
¿Cómo se percibe socialmente el gasto en estética en Cuba durante la crisis económica?
El gasto en estética en Cuba durante la crisis económica es percibido de manera mixta, generando tanto críticas como apoyo. Algunas personas consideran que es un lujo innecesario, mientras que otras defienden que el cuidado personal es una necesidad emocional. Este debate refleja las tensiones culturales sobre la prioridad de gastos en tiempos de escasez.
