Programa Mundial de Alimentos envía comida a más de 900 mil cubanos tras el huracán Melissa

Si algo dejó al descubierto el paso arrollador del huracán Melissa por el oriente de Cuba fue la escasa preparación del régimen para enfrentar la crisis humanitaria que vendría después.

Hoy, es el Programa Mundial de Alimentos (PMA) quien sale al rescate, enviando ayuda a más de 900,000 damnificados, un por ciento considerable de la población cubana.

Según informó el periódico oficialista Granma, el PMA distribuirá módulos nutritivos y artículos esenciales en comunidades afectadas de las provincias Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, donde el huracán dejó severos daños en la producción agroalimentaria.

El representante del organismo, Rolando Verdes Sánchez, explicó que la asistencia busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los pobladores del oriente cubano, con un plan inicial de seis meses que podría extenderse a un año en las zonas más golpeadas.

Los envíos incluyen arroz, granos y aceite, además de materiales básicos para la recuperación.

En una primera etapa, se movilizarán más de 2,900 toneladas de alimentos, utilizando todas las reservas de emergencia disponibles.

En la provincia de Holguín, la ayuda se concentrará en el municipio Urbano Noris, mientras que en otros diez territorios directamente afectados se dará prioridad a los grupos más vulnerables: niños menores de cinco años, ancianos y embarazadas.

El funcionario destacó también la entrega de asistencia no alimentaria, como almacenes móviles, torres de iluminación y carpas destinadas a los puntos de distribución, con el objetivo de mantener las operaciones las 24 horas del día.

Entre los ejemplos citados, figura la instalación de una torre de iluminación en el almacén mayorista de Urbano Noris, que permitió retomar las labores de despacho, así como la colocación de dos almacenes móviles en Frank País y Banes, en sustitución de naves dañadas.

El PMA recordó que su plan de acción frente al huracán Melissa consta de dos fases: una preventiva, de desplazamiento anticipado de recursos a las zonas de riesgo, y otra reactiva, que garantiza la continuidad de la ayuda con los suministros ya posicionados.

La devastación causada por el huracán Melissa en el oriente cubano dejó en evidencia una vez más la incapacidad del régimen para enfrentar emergencias de gran escala.

Aunque las autoridades insisten en que “la recuperación avanza”, ha sido la ayuda internacional la que ha sostenido la alimentación de la población y los primeros pasos de reconstrucción en provincias como Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín.

Días antes, la ONU destinó 7.4 millones de dólares para cubrir necesidades urgentes en alimentación, salud, agua y saneamiento en las zonas más afectadas. Esta ayuda se enfocó en municipios vulnerables donde el colapso de los servicios fue total tras el paso del ciclón.

La situación en Granma ha sido especialmente crítica. Según reportes, fue la ONU quien asumió por completo la respuesta humanitaria en algunos territorios, ante la inacción del gobierno, que no logró organizar ni siquiera un plan básico de atención a los damnificados.

A esto se suma que el régimen recurrirá a 11 millones de dólares en fondos de emergencia de la ONU para intentar sostener el frágil sistema de distribución en las provincias orientales.

Lejos de una estrategia nacional, la recuperación ha dependido casi por completo del auxilio internacional, en un país donde el aparato estatal ha sido incapaz de asegurar ni lo más básico: comida, refugio y agua potable.