Unas 7,500 viviendas dañadas en Holguín tras el paso de huracán Melissa

El huracán Melissa dejó un saldo devastador en Holguín, con alrededor de 7,500 viviendas dañadas en todos los municipios de la provincia, entre ellas más de 400 derrumbes totales y el resto con afectaciones parciales, según las autoridades provinciales.
El jefe del subgrupo de Construcción, Rodolfo Bárzaga Mena, informó que brigadas de trabajadores laboran en la recogida de escombros, rehabilitación de infraestructuras y entrega de materiales de construcción, con prioridad para centros de salud, escuelas y familias sin techo.
Desde las provincias de Santiago de Cuba y Las Tunas se trasladan 10,000 tejas de asbesto y zinc y 5,000 tejas asfálticas, destinadas a reparar los derrumbes parciales y totales, precisó la emisora provincial Radio Angulo.
El miércoles, como parte de una visita de evaluación a la oriental provincia, el gobernante Miguel Díaz-Canel, en su condición de presidente del Consejo de Defensa Nacional, se reunió con ministros, viceministros y directivos locales.
Además de calificar de “positiva” la marcha de la recuperación, insistió en mantener la disciplina, el control y la transparencia en el manejo de los donativos.
“Hay que equilibrar las necesidades de cada lugar y controlar hasta el destino final de los recursos”, enfatizó.
Según la prensa oficial, Holguín contabiliza más de 435,000 afectaciones, ocasionadas por las intensas lluvias, vientos e inundaciones que afectaron la totalidad de sus municipios, con mayor impacto en Urbano Noris y Cacocum.
Más de 290,000 personas fueron evacuadas durante el paso del huracán y 856 permanecen protegidas en 16 centros habilitados en varios municipios, destacó el periódico oficial ¡Ahora!
Hasta el 5 de noviembre, se habían restablecido 94 de 203 circuitos eléctricos afectados, lo que representa un 56,7 % de los clientes (unos 197,000 usuarios). En tanto, las comunicaciones estaban recuperas en un 65,4 %.
En el caso del abastecimiento de agua ya se encontraban funcionando 117 de los 228 bombeos dañados, al tiempo que 407,000 de los 724,000 clientes del acueducto disponían del servicio.
Se trabajaba además en la rehabilitación de 51 cargaderos contaminados durante el evento, indicó la fuente.
El panorama agrícola es igualmente crítico. Se reportan daños en 31,000 hectáreas de cultivos, 13,000 de ellas pertenecientes al grupo Azcuba, y la pérdida de más de 100,000 latas de café.
Las autoridades orientaron salvar la semilla y resembrar lo antes posible. “Vamos a comer lo que seamos capaces de producir”, subrayó Díaz-Canel al pedir reactivar la siembra de alimentos básicos.
Díaz-Canel insistió en garantizar agua potable en las zonas donde las fuentes resultaron contaminadas, acelerar el saneamiento de desechos y mantener la solidaridad y la colaboración entre los afectados.
Pese a ellos, este viernes trascendió que una madre con discapacidad y su hijo menor de edad viven en una “varentierra” en la localidad holguinera de San Andrés tras perder su casa por el huracán Melissa, mientras nadie del gobierno ni la Defensa Civil ha respondido a su situación.
Una ola de solidaridad ciudadana logró sacar de un escenario de ruina y abandono a Pilar, una anciana del poblado de Juan Vicente, en el municipio holguinero de Mayarí, quien pasó días viviendo entre los escombros de su casa destruida por el meteoro.
